MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit Verletzungen, zu denen die Polizei keine näheren Angaben macht, liegt ein 24 Jahre alter Mann seit Sonntagabend im Krankenhaus. Wer den jungen Mann verletzt hat und warum, will die Kriminalpolizei jetzt aufklären. Sie bittet Zeugen, die am Sonntag, gegen 22 Uhr, in der Wieckestraße eine mögliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen beobachtet haben.

Fahnder von Landes- und der Bundespolizei hatten zu dieser Zeit in der Wieckestraße zwei Männer angetroffen, die sich in der Nähe eines am Boden liegenden und offensichtlich verletzten 24-jährigen Mannes aufhielten. Die Polizisten informierten Rettungskräfte, die den Verletzten ins Krankenhaus brachten. Die beiden anderen Männer, 30 und 32 Jahre alt, gaben bei der ersten Befragung an, sie hätten den 24-Jährigen verfolgt, weil dieser vorher in der Sophien- Beckmann-, und Wieckestraße Verkehrszeichen und in der Bergstraße ein Fahrzeug beschädigt haben soll.

Auch zu diesem Umstand, den Sachbeschädigungen, bittet die Polizei um Mithilfe von möglichen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 03361 568-0, jede andere Polizeidienststelle oder auf der Internetseite www.polizei.brandenburg.de entgegen.