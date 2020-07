MOZ

Schwedt (MOZ) Am späten Samstagabend wurden Polizisten in eine Kleingartenanlage in Blumenhagen gerufen. Dort waren aus einem der Gärten Knallgeräusche zu vernehmen gewesen, welche aufmerksame Zeugen als Schüsse beschrieben.

Tatsächlich fand sich dort 43-jähriger Mann, der angab, mit einer Schreckschusswaffe hantiert zu haben. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, wurde die Waffe in einem Schrank in der Laube entdeckt und sichergestellt. Die verschossenen Patronenhülsen wurden ebenfalls gefunden.

Kriminalisten der Inspektion Uckermark ermitteln nun zum Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz.