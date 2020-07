MOZ

Ludwigsburg (MOZ) Am Sonntag wurden der Polizei gleich mehrere Diebstahlsfälle gemeldet, bei denen die Täter Teile von Traktoren und Ackerschleppern mit sich nahmen. In Ludwigsburg drangen sie in zwei Hallen auf einem Firmengelände ein und stahlen dort die GPS-Einheiten zweier Traktoren. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

In Eickstedt waren es vier GPS-Sender und ein Bildschirm, die von insgesamt fünf Ackerschleppern ausgebaut wurden. Hier beläuft sich der Sachschaden auf rund 39.000 Euro.

Kriminalisten der Inspektion Uckermark haben die Ermittlungen zu den Tätern und zum Verbleib des Diebesgutes übernommen.