Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Samstagabend kam es gegen 22.50 Uhr an der Frankfurter Oderpromenade, auf Höhe Hausnummer 7, zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 36-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde. Der Frankfurter saß mit zwei weiteren Männern auf einer Parkbank, wo sie gemeinsam Getränke zu sich nahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden anderen Männer in einen Streit, den der 36-Jährige schlichten wollte. Einer der beiden Streitenden stach dann unvermittelt mit einem Messer zu und verletzte den Schlichter am Bauch. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten den Geschädigten in ein Krankenhaus. Der Mann ist nicht lebensbedrohlich verletzt.

Nach Angaben des Geschädigten und weiterer Zeugen könnte der Täter 35 bis 40 Jahre alt sein, hatte kurze dunkle Haare, war mit einem dunklen T-Shirt bekleidet und trug einen dunklen Rucksack oder Koffer bei sich. Nach der Tat soll er in Richtung Stadtbrücke geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung übernommen. Die polnische Polizei ist ebenfalls informiert worden.