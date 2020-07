Christian Reidlingshöfer

Brandenburg (Martin Terstegge) Mit Mustafa Nouka stand bei diesem Testspiel gegen den SV Empor Schenkenbergein Probespieler im Gehäuse des FC Stahl Brandenburg, der aber am Quenz kein Unbekannter ist. Zwischen Sommer 2017 und Herbst 2019 war er bereits beim Landesligisten aktiv, ehe der Kameruner aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand. Ob er für die Mannschaft von Trainer Maik Aumann verpflichtet wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Akuter Torhüterbedarf besteht beim FC Stahl. Routinier Steffen Sgraja musste nun verletzungsbedingt seine sportliche Laufbahn für beendet erklären. Und die beiden jungen Schlussmänner Carl Säger und Adrian Sommerfeld werden noch weiterhin langfristig verletzt ausfallen. Das diese Umstellung im Tor noch mit Abstimmungsschwierigkeiten verbunden war, zeigten die beiden Gegentore in der Anfangsphase. In der 3. Minute verursachte Nouka einen Strafstoß, den Martin Rebesky sicher verwandelte. Eine Viertelstunde später gab es einen kleine Konfusion im Stahl-Sechzehner, der Ball wurde vor die Füße von Rene Görisch abgewehrt, der sich mit dem 2:0 bedankte.

Im Gegensatz zum Spiel in Werder (0:6) setzte Stahls Trainerteam auf eine Viererkette, zudem stand Adrian Jaskola wieder in der Startelf. Dies allein gab zunächst noch nicht die Sicherheit in der Defensive. Die robusten Gäste überließen den Gastgebern häufig den Ball, um dann bei Ballgewinn gefährlich zu kontern. Vor der Pause verbuchte die Empor-Elf ein Plus in Sachen Zweikampfquote.

Dafür lief es in der Offensive teilweise schon recht gefällig in der Aumann-Truppe. Auf der rechten Außenbahn riss der schnelle Nicholas Engel immer wieder Lücken in die Gäste-Abwehr und im Mittelfeld führte Leon Sitz klug Regie. Wenn die Platzherren den Ball ruhig in den eigenen Reihen laufen ließen, sah es schon sehr gut aus, nur die zum Teil unnötigen langen Bälle brachten die Stahl-Elf immer wieder aus dem Rhythmus.

Dennoch gab es schon vor der Pause drei gute Möglichkeiten zum Anschlusstor. Zum einen traf Lukas Hehne in der 24. Minute nur den Pfosten, den schönen Distanzschuss Nico Baumanns entschärfte Empor-Torwart Nico Breuer und der agile Wandile Dlamini versuchte esfreistehend mit einem Heber, den Breuer aber vor kein Problem stellte.

Zu Beginn des zweiten Durchgangswurden die Gäste in ihrer Hälfte eingeigelt. Die Platzherren erhöhten deutlich die Schlagzahl und kamen in der 50. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer durch Hehne, der nach einem Freistoß von Sitz aus dem Gewühl heraus traf. Nach einer Stunde mussten die Brandenburger dem hohen Tempo Tribut zollen, die Schenkenberger konnten sich für ein paar Minuten aus der Umklammerung befreien.

Doch dann drängten die Gastgeber die Gäste wieder mehr in ihre Hälfte, ohne jedoch die ganz großen Möglichkeiten zu kreieren. Auch wenn der Kreisoberligist im zweiten Abschnitt kaum noch in den Angriff kam, eine Riesenchance erspielte er sich in der 78. Minute. Erneut waren sich zwei Stahl-Abwehrspieler nicht einig, die Konfusion nutzte Rene Görisch, drang in den Strafraum ein und wurde elfmeterreif gefoult. Den fälligen Strafstoß schoss Rebesky über das Tor und vergab damit die Vorentscheidung. Für den 2:2-Endstand sorgte kurz vor dem Ende der eingewechselte Alexander Tarnow, der die unfreiwillige Vorlage einer Empor-Spielers nutzte.

"In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft ein unfassbares Tempo gefahren, wollte mit aller Macht das Ergebnis drehen. Vorm Tor fehlte uns aber oft die Galligkeit und die Geradlinigkeit die notwendig ist, um sich für den hohen Aufwand belohnen zu können.", gab Trainer Maik Aumann nach Spielschluss nicht unzufrieden zu Protokoll. Allerdings sollten die Fehler in der Defensive schnellstens abgestellt werden.

An diesem Mittwoch (29 Juli/ 19 Uhr) steht ein weiter Test beim TuS Wahrburg in Sachsen-Anhalt an.

FC Stahl: Moustafa Nouka – Jonas Meyer, Maximilian Glomm(78. Jeffrey Kniestedt), Daniel Schimpf, Alexander Mertens (75. Phillip Otto )- Adrian Jaskola, Leon Sitz – Nicholas Engel, Niko Baumann(60. Marvin Krause), Wandile Dlamini(60. Lukas Keck)- Lukas Hehne(78. Alexander Tarnow)