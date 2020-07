Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Eine Holperpiste ist und bleibt der Radweg von Grüneberg nach Liebenberg. Selbst die Säuberungsaktion im vergangenen Jahr, als der Grünbewuchs entfernt worden war, hat nicht viel gebracht. Das Grün ist längst schon wieder auf dem Pflaster zu finden. Doch nun können die Radler wieder hoffen. Das Löwenberger Land hat mit dem Landkreis Oberhavel den Ausbau des Radweges vereinbart. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern – beginnend am Ortsausgang von Grüneberg (Höhe Eis-Adam) bis zur Einmündung auf die B 167 in Liebenberg – soll das alte Pflaster aufgenommen und durch einen neuen Unterbau ersetzt werden. Auf den wird dann eine Asphaltschicht aufgebracht. Die soll eine Breite von 2,50 Metern haben, wie sie der Gesetzgeber für einen Radweg vorschreibt. Bislang misst der Weg nur knapp 1,70 Meter. "Sowohl die Kirchengemeinde als auch die DKB-Stiftung waren sofort bereit, als wir die Planungen vorgestellt haben, Flächen dafür zur Verfügung zu stellen", freut sich Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) über die Unterstützung.

Planungen laufen bereits

Rund 600 000 Euro kostet der Ausbau der Strecke, die noch in diesem Jahr erfolgen soll. Denn, so steht es in der Vereinbarung, das Löwenberger Land übernimmt alle notwendigen Planungen, die für den Bau notwendig sind. Dazu gehören unter anderem die Planung selbst, die Beantragung von Fördermitteln, die Ausschreibung der Arbeiten und schließlich auch die Überwachung der Bauausführung. "Eine Menge Arbeit", wie der Bürgermeister gern zugibt: "Aber das war uns der Ausbau des Radweges wert, einfach weil wir wissen, dass er sowohl von den Einheimischen als auch von Touristen gern genutzt wird." Die Ausschreibungen für die Arbeiten laufen bereits. Insofern hofft der Bürgermeister, dass der Weg noch in diesem Jahr wieder als offiziell gewidmeter Radweg genutzt werden kann.