Volkmar Ernst

Grüneberg (MOZ) Gleich zwei gute Nachrichten gibt es für den Erweiterungsbau der Kita in Grüneberg zu berichten. Zum einen wächst der Rohbau kontinuierlich in die Höhe. Zum anderen liegt dem Löwenberger Land inzwischen auch der Zuwendungsbescheid für die beantragten Fördermittel vor, wie Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) berichtet. Denn der zwischenzeitlich ausgesprochene Bewilligungsstopp für die Leader-Mittel – einfach weil der Fördertopf leer war –, hatte sowohl die Kommunalpolitiker als auch die Verwaltung aufhorchen lassen. "Wir hätten das Projekt natürlich nicht gestoppt", so der Bürgermeister. "Aber es wäre für uns als Gemeinde ein herber Schlag ins Kontor gewesen, das Vorhaben selbst stemmen zu müssen", erklärt das Gemeindeoberhaupt.

Stattliche 1,9 Millionen Euro wurden für den Bau veranschlagt, von denen 1,15 Millionen Euro über die Leader-Initiative beantragt worden waren. "Wir haben mit den Verantwortlichen auf Kreis- und Landesebene noch einmal gesprochen und detailliert erklärt, warum uns der Bau so wichtig ist. Immerhin geht es um die Kinderbetreuung. Anscheinend konnten wir überzeugen", freut sich Schneck.

Durch den Anbau können künftig 23 weitere Betreuungsplätze in der Grüneberger Kita "Pusteblume" angeboten werden. Die Inbetriebnahme des Gebäudes ist im kommenden Frühjahr geplant.