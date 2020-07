Sandra Euent

Brieselang OT Bredow (BRAWO) In der Bredower Rigipsstraße wurde zwischen Freitag- und Sonntagabend ein LKW samt Anhänger gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Durch einen Mitarbeiter eines Logistikunternehmens wurde der Polizei der Diebstahl des Lkws der Marke DAF angezeigt Im Anhänger hatten sich Baumaschinen befunden. Der Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Besonders schweren Diebstahls auf und leiteten eine Fahndung nach dem Lkw ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen und fragt:

Wer konnte im benannten Tatzeitraum in der Rigipsstraße in Brieselang oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter der Rufnummer 03322/2750 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann das Hinweisformular im Bürgerportal auf polbb.eu/hinweis genutzt werden.