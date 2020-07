René Wernitz

Premnitz (MOZ) Ein Radfahrer verhielt sich sehr verdächtig, als er am Sonntagnachmittag in Premnitz unterwegs war. Kaum hatte er den Streifenwagen erblickt, der zu einem Einbruchstatort fuhr, ergriff der Mann die Flucht.

Ein Wachschützer hatte die Polizei alarmiert. Ihm war bei Überprüfung eines Einbruchsalarms in der Bergstraße aufgefallen, dass die Tür eines Verwaltungsgebäudes aufgebrochen worden war. Räume waren durchwühlt - Schlüssel, Süßigkeiten und Batterien wurden entwendet. Ein Brecheisen lag noch dort.

Als nun die Polizisten den davon eilenden Radler sahen, erkannten sie auch einen sehr auffälligen Rucksack, den er bei sich trug. Die Polizisten verfolgten den Mann bis zu einem Mehrfamilienhaus und holten ihn aus seinem Versteck in einem dortigen Keller. Der Havelländer gab an, nur deshalb geflüchtet zu sein, weil er geringe Menge Drogen bei sich hatte. Laut Polizeiangaben war das jedoch nur die halbe Wahrheit. Denn in dem auffälligen Rucksack, der in dem Keller lag, fanden die Polizisten Teile des Diebesgutes aus dem Verwaltungsgebäude in der Bergstraße.

Nun gab der Mann den Einbruch gegenüber den Polizisten zu und das Diebesgut wieder heraus. Er wurde festgenommen, anschließend durchsuchten die Beamten seine Wohnung und weitere ihm zugängliche Räume. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Einbruchs und wegen Drogenbesitzes gefertigt. Die Staatsanwaltschaft verfügte anschließend die Entlassung des Beschuldigten wegen fehlender Haftgründe, wie es heißt.