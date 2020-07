Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Eine 81-Jährige ist am Sonntagnachmittag an den Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße gestorben. Die Frau war gegen 13.20 Uhr im Bereich der Einmündung an der Bruno-Salvat-Straße auf dem Fußgängerüberweg von dem Seat eines 50-jährigen Deutschen erfasst worden.

Die Straße wurde daraufhin für die Unfallaufnahme gesperrt, bei der auch ein Gutachter im Einsatz war. Die verletzte Frau erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Seat wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.