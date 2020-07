OGA

Oranienburg (MOZ) In eine Apotheke an der Berliner Straße in Oranienburg sind Unbekannte offenbar am frühen Sonntagmorgen eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei wurden Medikamente und Bargeld gestohlen. Die Täter hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet, um in die Apotheke zu gelangen, heißt es im Polizeibericht vom Montag. Der Sachschaden wurde zunächst auf 1 500 Euro.