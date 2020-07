OGA

Oranienburg (MOZ) Vom Gelände eines Autohauses an der Sachsenhausener Straße in Oranienburg sind am Wochenende zwei Neuwagen gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Verschwunden seien ein schwarzer Mitsubishi Outlander und ein silberfarbener Mitsubishi ASX, heißt es im Polizeibericht. Mitarbeiter des Autohauses bemerkten den Schaden am Montag gegen 9 Uhr. Der Schaden wurde mit rund 60.000 Euro angegeben. Die beiden Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben.