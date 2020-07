Jens Sell

Strausberg (MOZ) Eine Freihalteorder für die neun Beatmungsplätze, auf die das Krankenhaus Märkisch-Oderland am Strausberger Standort hochgerüstet hat, gibt es derzeit nicht. "Aber wir sind jederzeit in der Lage, Technik und Personal sofort auf eine zweite Welle umzustellen", versichert Geschäftsführerin Angela Krug. Und ihre Stellvertreterin, Katja Thielemann, ergänzt: "Innerhalb von 72 Stunden müssen wir wieder unter Corona-Bedingungen arbeiten können, und das gewährleisten wir."

Andere Größenordnungen

Kürzlich hat ein Politmagazin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens von tausenden "verschwundenen" Intensivbetten berichtet. Das Bundesgesundheitsministerium habe sie mit je 50 000 Euro gefördert, nun sollen bundesweit mehr als 7000 im Register der gemeldeten Beatmungsplätze fehlen.

Im Strausberger Krankenhaus spricht man von anderen Größenordnungen. Dort gab es zu Beginn der Corona-Pandemie fünf Intensivbetten mit Beatmungsgerät. Nach der Aufforderung, mehr solcher Plätze für die nach den Erfahrungen Norditaliens zu erwartende große Anzahl schwerer Krankheitsverläufe bereitzustellen, haben sich die Verantwortlichen der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH auf die Suche gemacht. Ein Beatmungsgerät akquirierten sie im eigenen ambulanten Operationsbereich. Drei weitere konnten sie vom benachbarten Rettungsdienst des Landkreises ausleihen.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

"Die Kollegen haben uns ihre neuen Geräte von den Rettungswagen gegeben und ältere Geräte dort wieder montiert", sagt Angela Krug dankbar. Das sei verantwortbar, da die Beatmungspatienten schließlich nur die meist kurze Zeit des Krankentransportes auf den Wagen beatmet werden müssten. So konnte sie neun Beatmungsplätze an das Zentralregister melden und bekam auch dreimal die Förderung, kein Problem. "Für das im eigenen Haus umplatzierte Gerät haben wir das Geld natürlich nicht beantragt, das hätten wir nicht als fair empfunden", sagt Katja Thielemann. Dabei geht es nicht nur um die reinen Beatmungsgeräte allein, die finanziert werden müssen, sondern auch um die Verbrauchsmaterialien, die Schläuche, Narkosegase und nicht zuletzt das Personal.

Gleichzeitig hat die Krankenhaus-Leitung drei Beatmungsgeräte beim Lieferanten bestellt. Vom Landesministerium haben sie die Zusage, dass diese vom Gesundheitsministerium erstattet werden. Das Krankenhaus muss finanziell in Vorleistung gehen und die Rechnung einreichen. Sie rechnen im August mit der Lieferung, sicher könne man aber nicht sein. Das Ziel sei, künftig dauerhaft neun Beatmungsplätze in Straus­berg vorzuhalten, sagt Angela Krug. Sollte es zu einer zweiten Infektionswelle kommen, werden die Verdachtsfälle bei stationärer Aufnahme wieder in Straus­berg und Rüdersdorf konzentriert. In Wriezen stehen zwar auch vier Beatmungsplätze auf der Intensivstation, die sollten aber für frisch Operierte und schwere Lungenkrankheitsverläufe genutzt werden.

Konsequenzen gezogen

Die erste Welle der Corona-Pandemie hat das Krankenhaus Märkisch-Oderland vor erhebliche Herausforderungen gestellt. So war eine die rasante Verschlechterung des Zustandes von Corona-Patienten. Mancher lag schon auf der Intensivstation und wurde plötzlich intubationspflichtig, berichtet Angela Krug, musste also ans Beatmungsgerät. "Wir haben da eng mit der Charité kooperiert, die die Schwerpunktversorgung übernommen hatte." Mehr als auf der Intensivstation lagen Covid-19-Patienten auf der Station 6, weil schließlich jeder allein im Zimmer behandelt werden muss, solange es sich um einen Verdachtsfall handelt. Dazu wurde immer das gleiche Team eingesetzt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Die Routine ist inzwischen gewachsen, das Zusammenwirken im Haus und mit anderen Kliniken, dem Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Laboren und Gesundheitsamt ist organisiert. Die Spannung bleibt.