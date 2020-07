Markus Pettelkau

Ahrensfelde (MOZ) Der Landkreis Barnim hat ein Bußgeldverfahren gegen Grün-Weiss Ahrensfelde eingeleitet. Der Grund ist das Freundschaftsspiel gegen den BFC Dynamo am 12. Juli. Dort sollen die vorgegebenen Mindestabstände auf den Tribünen nicht eingehalten worden sein.

Die Veranstaltung an sich war zulässig, gibt Landrat Daniel Kurth zu. Der Verein besaß auch ein Hygienekonzept, sonst hätten die Verantwortlichen das Spiel gar nicht durchführen dürfen. Allerdings scheint dieses Konzept nicht gegriffen zu haben. Daher sehe sich die Verwaltung veranlasst, ein Verfahren zu eröffnen. Auch wenn der Verein mit einem geringeren Gästeaufkommen gerechnet hatte, trage er die Verantwortung.

Kurth begründet das Verfahren zudem mit der Sorgfaltspflicht des Landkreises. "Wenn es im Barnim 91 positive Covid-19-Fälle innerhalb von sieben Tagen gibt, werde ich rechtlich gezwungen sein, erneut Kitas und Schulen zu schließen, sowie den Betrieb von Sportstätten zu untersagen. Deshalb appelliere ich an sie, Hygienemaßnahmen den Vorgaben entsprechend einzuhalten und das ihrerseits Mögliche zu tun, einen erneuten Lockdown zu verhindern", so der Landrat in einem offenen Brief an die Sportler der Region.

Ahrensfeldes Verantwortliche warten ab

Ahrensfeldes Fußball-Abteilungsleiter Maik Pruschke gibt sich abwartend. "Wir warten jetzt erst einmal ab, was da kommt. Wenn uns der Betrag zu hoch erscheint, werden wir uns juristisch zur Wehr setzen." Der Verein habe alle Vorgaben erfüllt und alles in seiner Macht stehende getan, sagt Pruschke. "Es waren 22 Ordner im Einsatz, alle 10 Minuten gab es entsprechende Durchsagen. Was hätten wir denn sonst noch tun sollen. Den BFC Dynamo Fans sagen, dass sie nach Hause fahren sollen?"

Verwundert zeigt sich Pruschke auch über das Verhalten der Polizei. Diese hatte das Bild erstellt, auf dessen Grundlage nun gegen den Verein ermittelt wird. "Es waren 150 Polizisten vor Ort, die nicht eingegriffen haben. Wenn etwas nicht in Ordnung gewesen wäre, hätte sie eigentlich einschreiten müssen", so Pruschke. "Wir waren in ständigem Austausch, haben mehrfach nachgefragt, ob alles so in Ordnung ist. Die Antwort war mehrfach, dass alles in Ordnung sei. Darauf haben wir uns natürlich verlassen. Ich kann auch verstehen, dass man nicht in einen Block von vielen Dynamo-Fans gehen will, weil dies wohl nur negative Effekte hätte. Aber im Nachhinein so eine Aktion zu bringen finde ich fragwürdig. Aber na ja, nach dem Krieg ist jeder ein guter General."

Fußballkreis Oberhavel/Barnim berät den Fall

Hart ins Gericht geht der Ahrensfeldener auch mit Landrat Daniel Kurth. "Herr Kurth war meines Wissens noch nie hier und kennt die Anlage nicht. Er nimmt sich aber heraus, so einen Brief zu verfassen. Was soll ich dazu sagen?", kontert Pruschke den offenen Brief des Landrates.

Der Fußballkreis Oberhavel/ Barnim hat noch keine Stellung zu dem Fall bezogen. "Wir schauen erst mal was dort passiert ist und dann werden wir uns positionieren", so ein Sprecher des Verbandes.

