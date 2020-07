Siegmar Trenkler

Linow (MOZ) Nach einem Feuerwehreinsatz in einem Einfamilienhaus in Linow am Samstagvormittag ist dieses nicht mehr bewohnbar. Gegen 10.30 Uhr war aus dem Dachstuhl Rauch aufgestiegen. Nachdem Anwohner versucht hatten, den Brand im Stromverteilerkasten selbst zu löschen, wurde die Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache. Der entstandene Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.