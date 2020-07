Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Nichts Neues an der Barnimer Covid-19-Front: Der Lagebericht des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung von Sonntag, 24 Uhr, hat keinerlei Bewegung zu bieten.

Unverändert gibt es 17 akut Erkrankte, von denen vier in Bernau und 13 in Ahrensfelde zu Hause sind. 19 Barnimer befinden sich vorsorglich in Quarantäne: zehn in Ahrensfelde, fünf in Bernau, zwei in Wandlitz sowie je einer in Eberswalde und in Panketal. Seit März haben sich 450 Barnimer infiziert.