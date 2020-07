Merle Hilbk

Berlin (MOZ) Sie hat Medizin studiert und ist jahrelang als Straßenmusikerin aufgetreten. Zu einem großen Label wollte sie nie. Bis heute macht Dota Kehr alles selbst: Lieder schreiben, aufnehmen, Booking, Werbung. Die Berlinerin ist Liedermacherin mit Band, die sich seit 2013 schlicht "Dota" nennt. Am 2. August beim "Ins Freie!"-Festival in Neuhardenberg tritt sie allerdings nur als Duo auf, der Abstandsregeln wegen. Mit der 40-Jährigen, die sogar schon in Russland getourt ist, sprach Merle Hilbk.

Frau Kehr, hat Sie die Konzertanfrage aus Neuhardenberg überrascht?

Ja, wegen Corona. Wir konnten in den letzten Monaten nicht auftreten, und ich dachte, wegen der Abstandsregelungen würde es in diesem Jahr vielleicht gar nichts mehr. Und dann kam diese Einladung, draußen vor dem Schloss zu spielen! Ich spiele generell gerne in kleineren Städten und Dörfern, weil da die Musikinteressierten noch nicht so übersättigt sind.

Das klingt, als ob Sie nicht zum ersten Mal auf dem Land wären ...

Wir haben schon zwei Mal auf einem Ökohof im Schwarzwald gespielt. Jetzt im Winter werden wir im Oderbruch im Theater am Rand auftreten. Ich finde solche Orte ganz wichtig, an denen Kultur nicht so kommerzialisiert ist und man sehr direkten Kontakt zum Publikum hat.

Aber Sie arbeiten in der Stadt?

Ich lebe in Kreuzberg, aber das Texten fällt mir da schwer. Ich bin oft zum Arbeiten in der Uckermark. Deswegen sind meine Lieder im Grunde genommen Brandenburg- Lieder.

Wie entstehen diese Lieder?

Ich bringe fertige Texte und Melodien mit in den Proberaum. Dann entwickelt die Band die Arrangements. Wir spielen in der Besetzung Gitarre, E-Gitarre, Keyboard und Schlagzeug. Beim Komponieren aber stelle ich auch schon mal ein paar Tage das Telefon ab.

Wie würden Sie Ihre Musik beschreiben?

In der Zeitung stand, dass wir Bossa Nova machen. Ich habe eine Zeit lang in Brasilien gelebt und dort auch eine Platte aufgenommen, vielleicht kommt das daher. Aber ich habe früher auch Degenhardt gehört, mir war egal, dass das als uncool galt. Im Grunde genommen machen wir das, was man als deutschen Singer/ Songwriter-Pop bezeichnet – mit Berlin-Einschlag.

Was spielen Sie mit Gitarrist Jan Rohrbach in Neuhardenberg?

Gerade haben wir eine neue Platte herausgebracht, die "Mascha Kaléko" heißt. Für die haben wir Gedichte der Berliner Dichterin vertont, in deren Texten ich mich sehr wiedererkannt habe.

Sie meinen, in dieser Melancholie?

Ich habe eher ein sommerliches Wesen. So klingt ja auch meine Musik. Aber ich habe mich wie Kaléko nie daran gestört, was Leute über mich denken. Und ich mag die Berliner Direktheit.

Spielen Sie noch mehr Konzerte in diesem Sommer? Oder wurden alle Veranstaltungen wegen Corona abgesagt?

Im August haben wir neun Konzerte, die alle absolut kurzfristig angesetzt worden sind. Auf einmal wollte alle Open Airs veranstalten. Wir werden auch in Eberswalde spielen. Corona hat das ganze Veranstaltungsgeschäft auf den Kopf gestellt.

Dota, 2. August, 18 Uhr, Schloss Neuhardenberg, Kastanienwiese. Karten: 28 Euro, Tel. 033476 600750. Das Konzert ist fast ausverkauft.