Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Stadtverwaltung Oranienburg hatte vor zwei Wochen für einige Verwirrung gesorgt, was den Ausbau von Straßen betrifft. Die erste Information lautete, dass die marode L 29 zwischen Schmachtenhagen und Zehlendorf eine neue Deckschicht bekommen soll.

Diese Straße hat es wahrlich nötig. Doch wann dort wirklich Bauarbeiter anrücken, steht gegenwärtig in den Sternen. Nach Auskunft des Landesbetriebs Straßenwesen sei auf der L 29 zwischen Schmachtenhagen und Zehlendorf in absehbarer Zeit keine Sanierung geplant. Kraftfahrer werden also womöglich noch Jahre mit einer besonders schlechten Holperstrecke vorlieb nehmen müssen.

Dafür haben am Montag die Sanierungsarbeiten auf der L 29 in Schmachtenhagen, also auf der Dorfstraße und der Bauernmarkt Chaussee, begonnen. Der Landesbetrieb hat damit die Firma Oevermann beauftragt. Gestern stand auf dem Abschnitt vom östlichen Ortseingang bis zur Bäkebrücke zunächst das Abfräsen der zerschlissenen Fahrbahn an. Nach Mitteilung des Landesbetriebs sollen die Arbeiten schon bis Freitag beendet sein und die gesamte Strecke eine neue Deckschicht haben.

Trotz Sperrung und eingerichteter Umleitung fuhren zahlreiche Verkehrsteilnehmer am Montag, ohne ein Anliegen in Schmachtenhagen zu haben, doch munter durch die Baustelle. Das wird aber nur Einsatz- und Rettungsfahrzeugen zugestanden. Auch Anlieger dürfen passieren. Lediglich am Mittwoch soll es laut Landesbetrieb zu zeitweiligen Vollsperrungen kommen, die auch Anwohner betreffen. Die werden über dann konkret anstehende Maßnahmen direkt durch die Baufirma informiert.

Erhöhte Schulwegsicherheit

Eine andere Baumaßnahme der Stadt Oranienburg in Schmachtenhagen sollte eigentlich schon so weit gediehen sein, dass sie jetzt hätte gleich mit erledigt werden können. Es geht um die Errichtung von zwei Mittelinseln auf und einer Ampelanlage an der viel befahrenen Dorfstraße. Die Pläne dazu hatte Tiefbauamtsleiter Dr. Stefan Gebhard bereits im April vorigen Jahres in Schmachtenhagen vorgestellt. Mit den Maßnahmen will die Stadt die Sicherheit für die Schulkinder und die Besucher des Ärztehauses an der Dorfstraße erhöhen.

"Unser Bauvorhaben hängt an Fördermitteln, für die wir leider noch keine Bewilligung haben", bedauert Gebhard. Wann es dafür grünes Licht gibt, könne er derzeit nicht sagen und deshalb auch nicht, wann die Stadt mit ihren Baumaßnahmen in Schmachtenhagen beginnen werde. "Wenn es nach uns geht, könnten wir ganz schnell loslegen", sagt Gebhard. Wer allerdings von Fördermitteln profitieren wolle, was die Stadt auch müsse, dürfe mit Baumaßnahmen erst anfangen, wenn die Mittel bewilligt seien.

Sachsenhausen-Projekt später

Mit der aktuellen Deckschichtsanierung hätte sich der Bau der beiden Mittelinseln allerdings gar nicht vereinbaren lassen. Insofern müssten erneut Baustellen auf der Dorfstraße eingerichtet werden, wenn die Förderung hoffentlich bald genehmigt sei. Das dürfte dann allerdings ohne Vollsperrung möglich sein.

Eine weitere Straßensanierung, die laut erster Ankündigung der Stadt auch diese Woche hätte beginnen sollen, wurde jetzt auf die Herbstferien verschoben. Dabei handelt es sich um die Instandsetzung im Bereich des Kreisverkehrs und des östlichen Abschnitts der Straße "Zum Bahnhof" bis zu den Bahngleisen im Ortsteil Sachsenhausen. Auch wenn es der Laie nicht sofort erkenne, zeige dieser kleine Straßenabschnitt – nicht zuletzt wegen des starken Lkw-Verkehrs zum Gewerbepark-Nord – doch schon einige Schädigungen. "Die lassen sich mit einer Sanierung jetzt noch gut abstellen", sagt der Tiefbauamtsleiter. Dann sei dieser Abschnitt für einige Jahre wieder richtig intakt.

Ganz und gar nicht gut bestellt ist es hingegen um den westlichen Abschnitt der Straße "Zum Bahnhof", über deren schlechten Zustand sich auch die Anlieger schon mehrfach beklagt haben. "Dort ist eine Sanierung mit einer neuen Deckschicht allerdings nicht mehr möglich", sagt Gebhard. "Da führt an einem grundhaften Ausbau unter Vollsperrung kein Weg mehr vorbei", sagt der Tiefbauamtschef. Wann es damit losgehen könnte, kann Gebhard noch nicht sagen. Denn auch dafür bemühe sich die Stadt Oranienburg um Fördermittel.