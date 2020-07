Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kurz vor 14 Uhr versammeln sich einige WG-Bewohner auf einem Innenhof in der Beeskower Straße – allesamt mit Rollatoren. "Unter der Woche machen wir jeden Mittag unsere Spazier-Runde", sagt Heinz Pajer, der seit drei Jahren in einer WG für Senioren wohnt. Heute sind sie zu fünft, haben für ihre Spazier-Pause frische Kirschen und Kekse im Korb sowie einen Brief, der unterwegs eingesteckt wird. Ihre Runde starten sie eigentlich am Seiteneingang vom Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum (OSZ), dann an der Turnhalle vorbei. liefen Richtung Schwänchenteich. Bis vor mehreren Wochen.

Denn seitdem verhindert ein hoher, verschließbarer Zaun das Weiterkommen. "Das macht alles noch mühsamer", berichtet Christel Kuck und zeigt auf ihre rollende Gehhilfe. Nun müssen die Rentner einen Umweg laufen, der alles andere als barrierefrei ist. Gleich am Anfang muss jeder Rollator einzeln die hohe Bürgersteigkante von den Senioren herunter gehievt werden. "Ufff, ganz schön anstrengend", sagt Rudolf Schumann, der seit Dezember in einer Senioren-WG lebt. Es wird nicht leichter: Zwischen den Häusern geht es über marodes, löchriges Pflaster in der Beeskower Straße weiter, Richtung Grünanlagen. Auch auf dem OSZ-Parkplatz heißt es "Rollator hoch" und "Rollator runter". Mit dem direkten Durchgang über das Schulgelände war ihr "täglicher Sport" einfacher, meinen die Rentner.

"Wir haben Verständnis dafür, wenn bauliche Veränderungen liebgewonnene Gewohnheit einschränken und dies nicht nur Freude bereitet", so die Stadtpressestelle auf MOZ-Nachfrage. Die Toranlage auf dem Schulgrundstück wurde aus Sicherheitsgründen wieder errichtet. An dieser Stelle existierte bereits früher eine geschlossene Zaunanlage, die in den vergangenen Jahren wegen "Schadstellen und Unfallgefahr" entfernt wurde. Ebenso sei das OSZ-Gelände regelmäßig während und außerhalb der Schulzeiten durch Autos befahren worden. Auch Hundekot musste oft vom Schulgelände entfernt werden. Dies sei nun unterbunden. Die Gewährleistung des Rettungsweges im Brandfall wurde mit der Feuerwehr vereinbart. Der passende Schließzylinder für die Feuerwehr sei installiert.

Jugendliche stören Anwohner

Warum wird dann nicht auch der Tischtennisplatz hinter dem OSZ, auf dem sich täglich Jugendliche aufhalten, Alkohol trinken und die Flaschen einfach auf dem Boden kaputt machen, eingezäunt, fragt sich Anwohner Ralf Weiss-Motz. Anfang Juli zertraten Unbekannte dort mehrere Bänke, rissen sie aus der Verankerung. Laut Polizei betrug der Schaden gut 1000 Euro. Doch weil die Tischtennisplatte auf dem Schulhofgelände steht, könne sie nicht eingezäunt werden, erklärt die Stadt. Sie stehe für Kinder und Schüler jederzeit zur Verfügung.