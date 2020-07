Wolfgang Gumprich

Zehdenick Zur "dritten Vernissage auf Raten" hatte der Ziegelhof am Sonntag geladen, und Gastgeber Michael Müller-Scheffler konnte einige Besucher begrüßen sowie die Künstler Jutta Barth, G. Dora Eckhardt und Matthias Schilling. Martin Zuska, ein Meisterschüler von Gerhard Richter, hatte am Morgen kurzfristig abgesagt, da er sich auf eine Ausstellung vorbereiten müsse, die am Montag in Hannover stattfinde.

"Metamorphosen – Wandlungen" hat Müller-Scheffler die Ausstellung genannt, es ist so etwas wie ein "The best of" von 27 Künstlern, die in dem vergangenen Vierteljahrhundert hier in Zehdenick im Ziegelhof ausgestellt haben. Zum Silberjubiläum hatte Müller-Scheffler einen Katalog anfertigen lassen, der von der Qualität und Gestaltung das Prädikat "vom Feinsten" verdient. In ihm sind sämtliche Werke versammelt, die bereits einmal in Ziegelhof hingen, er gibt ausreichende Informationen über die einzelnen Künstler, Kochrezepte vom Ehemann Hans-Joachim Scheffler sowie Beiträge des Gastgebers voller Esprit.

Matthias Schilling aus Templin ist, so ist dem Katalog zu entnehmen, Diplom-Architekt, er studierte an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee, arbeitet seit 1988 als freischaffender Künstler und war bis 2006 Vorsitzender des Kunstvereins Templin. Er hatte zwei Bilder zum Jubiläum beigesteuert, einen Holzschnitt sowie eine bildliche Umsetzung des Textes "Nach der Schlacht", den Kurt Demmler für die Klaus-Renft-Combo geschrieben hatte.

Jutta Barth stammt aus Stuttgart, lebt schon lange in Berlin und arbeitet seit 1993 freischaffend. Sie versteht sich als Vertreterin einer Recyclingkunst; von ihr gab es im wunderbaren Garten gehäkelte Gemüsenetze zu sehen. Da sind auseinandergezogene Streifen eines Einkaufsnetzes, die zu einem Zylinder gedreht werden, erläutert sie. Im Garten, an Bäumen aufgehängt, gelten sie als farbenfrohe Wegmarken. An Bäumen hingen große Kugel aus Reisig, in denen sich jeweils ein Sinnspruch befand. Unglücklicherweise hatte der plötzlich einsetzende Regen die Kugeln verformt und die Schrift unleserlich werden lassen. Nun überlegt die Künstlerin, die Sinnsprüche anders zu platzieren, damit ihnen Wasser nichts mehr anhaben kann.

G. Dora Eckhardt stammt laut Katalog aus Delmenhorst in Niedersachsen und lebt seit 1973 in Berlin Sie ist Diplom-Pädagogin und Gesundheitsbildnerin, arbeitet seit 1991 als bildende Künstlerin. Sie war in der Ausstellung mit Collagen zum Thema "Kartoffeln" vertreten.

Gastgeber Michael Müller-Scheffler verstand den Nachmittag als eine Begegnung von Künstlern und Betrachtern, aber auch Käufern. Er wünschte sich einen regen Gedankenaustausch.

Die Ausstellung im Ziegelhof ist noch bis zum 3. Oktober dieses Jahres zu sehen. Sie ist jeweils freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Finissage ist dann für Sonntag, 13. September, um 15 Uhr angekündigt.