Bernau, Eberswalde (MOZ) Die Corona-Pandemie und die Urlaubssaison zeigen Auswirkungen auf die Vorräte in den Kühlkammern des DRK-Blutspendedienstes. Es klaffe zur Ferienzeit ein Loch in den Vorräten an lebensrettenden Blutpräparaten in Brandenburg, heißt es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Spendebereitschaft halte aktuell nicht mit dem deutlich gestiegenen Blutbedarf in den Kliniken Schritt. Die kontinuierliche Versorgung von Patienten mit Blutprodukten sei deutlich erschwert.

Momentan fehlt es an ausreichend Spenden über alle Blutgruppen hinweg, insbesondere aber bei den Blutgruppen Null Rhesus positiv und Null Rhesus negativ. Durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile werde regelmäßig Nachschub benötigt. Einige Blutbestandteile, wie Blutplättchen, seien nur maximal fünf Tage haltbar

Nach den ersten Lockerungen Mitte Mai war der Bedarf aus den Kliniken bereits sprunghaft in die Höhe geschossen. Gemeinsam mit vielen engagierten Blutspendern konnte die Versorgung in den folgenden Wochen trotzdem gesichert werden.

Um einen drohenden Engpass vermeiden zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost alle gesunden Spendefähigen, schnell ihren nächsten Wunschtermin für eine Blutspende online zu buchen und Blut zu spenden, egal, ob vor dem Start in den Urlaub oder nach Rückkehr. Auch Spender, die sonst in der Firma oder am Arbeitsplatz spenden, können jetzt an wohnortnahen Terminen mithelfen, die Patientenversorgung in der eigenen Region zu sichern. Denn aufgrund der Pandemie konnten in den vergangenen Monaten nicht alle Firmentermine wie gewohnt durchgeführt werden. Eine weitere Herausforderung seien fehlende geeignete Räumlichkeiten.

Spendenwillige können sich im Internet unter www.blutspende.de oder die Nummer 080001194911 über Termine informieren.