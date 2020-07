Zusammenrücken für ein Gruppenbild: Mitglieder des Tierschutzvereins Nueva Vida haben auf dem Hundeplatz ihres neuen Vereinssitzes in Angermünde den einjährigen Geburtstag und den Umzug gefeiert. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Ausgelassen tollen dutzende Hunde über die Wiese, spielen friedlich miteinander, ohne Knurren, ohne Bellen und holen sich immer wieder Streicheleinheiten von den Menschen ab, die sich hier auf dem großen umzäunten Gelände gemeinsam treffen und austauschen.

Die Wiese ist ein Hundeplatz und gehört seit dem Wochenende zum neuen Vereinssitz des Tierschutzvereins Nueva Vida. Der benachbarte Landwirt Michael Böhling hat diese Fläche kostenlos zur Verfügung gestellt, die Brigitta Berkner urbar machte und einzäunte, um hier hinter ihrem Wohnhaus im Schmargendorfer Weg Auslauf für ihre Hunde zu schaffen, wo sie auch einmal ohne Leine toben und ungezwungen Kontakt mit anderen Hunden aufnehmen können. Brigitta Berkner betreibt in Angermünde ehrenamtlich eine Hunde-Pflegestelle für den Tierschutzverein Nueva Vida, in dem sie im Vorstand mitarbeitet.

Ehrenamtliche Pflegestellen

Vor einem Jahr wurde der gemeinnützige Verein gegründet, der ein Tierheim im spanischen Segovia unterstützt. Dort werden misshandelte Hunde aus Tötungsstationen und ausgesetzte oder gequälte Galgos aufgenommen. Galgos werden in Spanien noch immer oft ausschließlich zur Jagd gezüchtet, unter miserablen Verhältnissen gehalten und nach der Saison, wenn sie für die Jäger nutzlos geworden sind, einfach ausgesetzt oder zu Tode gequält.

Der Tierschutzverein Nueva Vida, was so viel bedeutet wie neues Leben, unterstützt die spanischen Partner durch finanzielle und materielle Spenden. Außerdem helfen die deutschen Tierfreunde bei der Vermittlung der Hunde in ein neues liebevolles Zuhause.

Die Angermünderin Brigitta Berkner ist mit ihrer Pflegestelle erste Station der Tiere auf der Reise nach Deutschland. Sie kümmert sich aufopferungsvoll um gequälte und traumatisierte Galgos, gibt ihnen Vertrauen zu Menschen zurück und eine Grunderziehung, um sie für eine Vermittlung vorzubereiten.

Tierheim ohne Strom

Ines und Peter Rieh aus Angermünde sind ebenfalls Mitglieder des Vereins und bereiten sich gerade auf die Aufnahme eines Hundes vor. "Wir haben bereits einen Greyhound aus einer Tötungsstation in Irland adoptiert und möchten nun einem Galgo aus Spanien ein liebevolles Zuhause bieten", sagt Peter Rieh. Den Austausch mit anderen Hundefreunden im Verein empfinden sie als Bereicherung. Für Mensch und Tier. Der einjährige Geburtstag des Vereins war zugleich Einzugsfeier für den neuen Vereinssitz in Angermünde und bietet hier mit Hundeplatz und Pflegestelle bei Brigitta Berkner ideale Voraussetzungen.

45 Mitglieder hat Nueva Vida bisher. Sie kommen aus Brandenburg, Berlin, aber auch von weit her, aus Dresden, Aachen, sogar aus der Schweiz und den USA. "Wir sind Tierfreunde, für die Tierschutz keine Grenzen kennt", sagt die 1. Vorsitzende Kerstin Felske und räumt ein: "Wir können nicht alle Hunde herholen, sondern wollen vielmehr Hilfe vor Ort leisten und unsere Partner in Segovia unterstützen."

In dem Tierheim gibt es weder Strom, noch fließend Wasser. "Dafür sammeln wir Spenden, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Mensch und Tier dort zu verbessern", ergänzt der 2. Vorsitzende Jens-Peter Hauschild und hat das Ziel, den Verein auf 100 Mitglieder wachsen zu lassen.