Roland Möller

Protzen Ein anstrengendes Wochenende liegt hinter den Protzener Kickern. Am Freitagabend stand eine Trainingseinheit an, am Sonnabend gab es ein Testspiel beim SV Beetz/Sommerfeld (1:6) und am Sonntag eine 1:3-Niederlage gegen den FC Harter Kern 07 aus Ludwigsfelde – eine Mannschaft aus der Kreisklasse Dahme/Fläming.

Die Gäste waren zunächst überlegen, doch die Vertreter aus der Ruppiner Kreisliga hielten dagegen, spielten in der Offensive jedoch zu ungenau. Die Defensive stand gut und im Notfall war Keeper Enrico Schack, der mit zwei Paraden den Gastgeber vor einem Rückstand bewahrte. Doch zweimal musste er sich dann doch geschlagen geben. Kurz nach der Pause gelang dem Gast das 0:3. "Bei uns hat man da schon den Kraftverschleiß gemerkt, viele Wechsel kamen noch hinzu. Es lief wenig zusammen, doch wir haben nicht aufgesteckt", war Interimstrainer Lukas Müller zufrieden. Der vertritt derzeit Christoph Röhr, der arbeitsbedingt in der Schweiz ist. Kurz vor Ende gelang Ludwig Leschewski der Ehrentreffer.

"Es war ein hartes Wochenende für die Truppe, aber wir ziehen es durch. In der Woche zweimal Training und dann zwei Testspiele am Wochenende", kündigte Müller an. Der SV Protzen ist dabei, sein Team neu zu formieren, einige Spieler wechselten in die Alt-Herren, jüngere stießen zum Team. "Unsere Mannschaft wird künftig einen Altersdurchschnitt von 25 Jahre haben, jetzt muss sich das Team finden, dafür die harte Vorbereitung." rom