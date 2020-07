Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zweites Testspiel, zweiter Sieg. Die Fußballer des FC Eisenhüttenstadt haben das Vorbereitungsspiel auf die neue Brandenburgliga-Saison gegen Blau-Weiss Markendorf glatt mit 4:0 (2:0) gewonnen.

Gegen den Landesklasse-Vertreter gab es zwei Doppel-Torschützen: Vor der Pause traf Georges Florent Mooh Djike zweifach, nach dem Wechsel markierte Paul Seelisch seine ersten beiden Treffer im Erwachsenenbereich. Der 18-Jährige kommt aus der eigenen Jugend.

Die Gäste hatten gut begonnen, vergaben aber ihre Einschussmöglichkeiten. In der zweiten Halbzeit testete Trainer Denny Danowski eine Dreierkette. Dies kam allerdings eher den Eisenhüttenstädtern entgegen, die die sich bietenden Räume nutzen konnten und den klaren Sieg festmachten.

Beide Mannschaften treffen bereits am kommenden Samstag erneut aufeinander: Im Rahmen des Aral-Cups, der dieses Jahr in Markendorf ausgetragen wird. Bereits am Dienstag bestreitet Blau-Weiss um 18.30 Uhr einen Test bei Kreisoberligist Union Frankfurt. Die Stahlstädter spielen zeitgleich bei Süd-Landesligist BSV Guben Nord.