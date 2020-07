Cornelia Link-Adam

Dolgelin (MOZ) Mehrheitlich befürwortet hat die Gemeindevertretung Lindendorf jüngst den Bau von zwei Solarparks in Nachbargemeinden. Zum einen wurde der Stellungnahme für das Kreisbauamt zum Solarpark in Lietzen (28 Hektar Fläche) zugestimmt, zum anderen dem geplanten bei Worin (knapp neun Hektar).

Bürgermeister Helmut Franz sagte vor der Abstimmung: "Wenn die Gemeinde dort das so will, geben wir unsere Zustimmung." Jens Riegner sprach sich gegen die Solarparks aus, weil dadurch Ackerland zugebaut werde. Andere Abgeordnete wollten sie lieber als weitere Windräder in der Region.

Ein Windrad in der Gemeinde will die Firma Prokon bei Dolgelin im Eignungsgebiet 39 "Friedersdorf-West" errichten. Die Anlage des Typs General Elektric (5,5 MW, Gesamthöhe: 240 Meter) soll im zweiten Halbjahr 2021 in Betrieb genommen werden. Die Gemeindevertretung hatte schon vor einem Jahr am gleichen Standort den Bau einer Vestas V150 abgelehnt. Der Gemeinderat vertagte den Beschluss über den erneuten Prokon-Bauantrag, weil er die Infos zu kurzfristig erhalten hatte. Zuschauer Matthias Nagler warnte, das Windrad sei eines von sieben neuen im Gemeindegebiet. Unterlagen dazu könne man im Amt einsehen. Der Dolgeliner lud zudem zur Info-Veranstaltung am 13. August, 18 Uhr, ins Gemeindehaus ein.