Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Große Geschäftigkeit herrschte am Montagvormittag vor der Dreifelderhalle des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums Zehdenick, die in den vergangenen Wochen mehrfach zum Tatort wurde. Unbekannte warfen Scheiben der Halle ein. Zuletzt am vorvergangenen Wochenende gab es zum dritten Mal innerhalb mehrerer Wochen einen Angriff auf die Glasfront. Auch an der Rückfront des Gebäudes machten sich die Täter zu schaffen und zerstörten Scheiben.

Immer wieder komme es vor, dass die Dreifelderhalle angegriffen und das teure Sicherheitsglas zerschlagen werde, berichtet der Hausmeister des Schulkomplexes am Wesendorfer Weg, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Allein in den vergangenen Monaten gingen sieben der jeweils rund 50 Kilogramm schwere Scheiben zu Bruch. Vergangene Woche wurden sechs ausgetauscht, die schon vor längerer Zeit mutwillig zerstört worden waren. Der Zufall wollte es, dass auch eine Scheibe aus der jüngsten Anschlagsserie ausgetauscht werden konnte. Eine andere, weniger stark beschädigte Sicherheitsglasscheibe wurde dafür nur repariert. Die Schäden an der kreiseigenen Immobilie gehen mittlerweile in die Tausende.

Der Aufwand sei schon ziemlich groß, um die Glasscheiben auszutauschen. Jede für sich müsste extra angefertigt werden. Um die Scheiben austauschen zu können, müsse jedes Mal eine Rüstung aufgebaut werden, deshalb wurden die Aufträge gesammelt und jetzt mehrere Scheiben zusammen gewechselt.

Und damit die Halle zum Schuljahresbeginn am 10. August wieder in voller Schönheit glänzt, machten sich am Montag Mitarbeiter der Reinigungsfirma Wilke aus Schönermark daran, Glasscheibe für Glasscheibe zu säubern. Ein Hubwagen kam dabei zum Einsatz, um die riesige Glasfront bis in den letzten Winkel hinein schlierenfrei säubern zu können.

Doch so ganz will die Mission nicht gelingen, denn nun haben die bislang unbekannten Täter auch noch Scheiben auf der Rückseite des Gebäudes zerstört. Mit großer Wucht, so scheint es, müssen Steine oder andere schwere Gegenstände gegen das Glas geschleudert worden sein. Die Scheiben wurden bei dem Angriff erheblich beschädigt, hielten aber der Gewalt Stand, so dass der oder die Täter nicht ins Gebäude gelangen, sollte dies ihr Plan gewesen sein. Zwar nahmen Kriminalisten die zerstörten Scheiben und das Umfeld in Augenschein, von den Tätern aber fehlt jede Spur. Ermittelt wird gegen Unbekannt. Diskutiert wird nun, wie insbesondere die große Glasfront zum Schulhof möglicherweise durch ein Gitter vor weiterer Zerstörungswut besser geschützt werden kann.

Wer hinter der Anschlagsserie steckt, da kann auch der Hausmeister nur rätseln. Irgendwann zwischen Spätnachmittag und Frühmorgens müsse sich jemand an dem Gebäude zu schaffen machen. Der gesamte Schulcampus, zu dem auch noch eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete und ein Bildungsträger gehören, sei Tag und Nacht für jedermann zugänglich.