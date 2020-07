Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Stattliche Schäferhunde in Aktion kann man am Sonntag ab 9 Uhr auf dem Hundeplatz am Oegelner Bahnhof bewundern. Die Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde lädt zu ihrer nunmehr 36. Zuchtschau ein. Ortsgruppenchef Torsten Baese rechnet mit gut 50 Meldungen aus der gesamten Bundesrepublik. Auch ein polnischer Hundehalter hat sich bereits angekündigt, um sein Tier bewerten zu lassen. Ganz so international wie in den vergangenen Jahren, wo auch Tiere aus Russland und Italien vorgestellt wurden, wird es coronabedingt aber nicht.

Als Zuchtrichterin haben die Beeskower Organisatoren die Berlinerin Nancy Herms gewonnen. Sie wird nicht nur die allgemein bekannten Schäferhunde in verschiedenen Altersklassen bewerten. Auch Langstockhaar-Tiere können sich präsentieren. Ein Züchter aus Rostock habe bereits seinen Hund in der Veteranenklasse gemeldet. In der werden Schäferhunde gewertet, die älter als sechs Jahre sind.

An Hunden interessierte Zuschauer sind bei der Zuchtschau gern gesehen. Natürlich gelten auch auf dem Hundeplatz erhöhte Hygienevorschriften. Da der Verein über genügend Platz verfügt und die Veranstaltung im Freien stattfindet, sei es auch gut möglich, die Abstandsvorschriften einzuhalten. Die 22 Mitglieder der Ortsgruppe selbst werden für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Außerdem stellen sie auch vier ihrer Tiere der Zuchtrichterin vor.