MOZ

Kummerow (MOZ) An der Badestelle in Kummerow bei Beeskow kam es nach Angaben der Polizei in der Nacht zum 25. Juli zu einem Rettungseinsatz.

Ein junger Mann löste sich aus einer Gruppe und ging schwimmen. Als sein Bekannter einen Hilferuf hörte, suchten mehrere Personen nach dem Mann, welcher leblos im Wasser treibend gefunden wurde.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb der 28-Jährige. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der junge Mann unter Alkoholeinfluss.