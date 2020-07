Potsdam (MOZ) Es knirscht überall in den märkischen Kommunalstrukturen. In der Uckermark, in Märkisch-Oderland oder Oberspreewald-Lausitz wird über Fusionen, die Auflösung von Ämtern oder den Wechsel von Gemeinden debattiert.

Viele Verwaltungseinheiten sind so klein, dass sie im Wettbewerb um gutes Personal nicht mithalten können. Größere Strukturen klingen da logisch, aber der Weg dahin ist steinig. Letztlich, so heißt es im Innenministerium, hängt es von den handelnden Personen ab, ob man sich auf faire Zukunftslösungen einigen kann.

Die finanziellen Anreize des Landes sind Einmalzahlungen und als solche nicht attraktiv genug, um das Wagnis von Fusionen oder neuen Modellen einzugehen. Politischen Druck von Landesseite wird es nicht geben. Die Wunden der Gebietsreform von 2003 sind noch nicht überall verheilt – und die Erinnerung an die gescheiterte Kreisreform zu frisch.

Die aktuelle Politikerriege wird das Thema nicht anfassen. Bleibt die Vorbildwirkung von Modellen wie Verbandsgemeinde oder Mitverwaltung. Die wirken aber nur, wenn sie funktionieren – und das wird sich erst in einigen Jahren herausstellen.