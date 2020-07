Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brand im Fressnapf-Markt, der dabei Ende Februar komplett zerstört wurde, an die Staatsanwaltschaft Neuruppin abgegeben. Allerdings konnten die Beamten keinen Tatverdächtigen ermitteln, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Nachfrage. Die Staatsanwaltschaft werde nun darüber entscheiden, ob das Verfahren eingestellt wird. Sollte das der Fall sein, heiße das aber nicht, dass es nicht wieder aufgerollt werden kann. "Wenn wir neue Hinweise bekommen, sind wir sofort wieder dran", so Feierbach.

Der Markt für Tierbedarf am Bütower Weg war Ende Februar abgebrannt. Wie die Polizei festgestellt hatte, war kurz zuvor in das Gebäude eingebrochen worden. Zudem fanden die Beamten weitere Spuren, die auf eine Brandstiftung hindeuteten. Mehr als 70 Feuerwehrleute löschten das Feuer und verhinderten, dass die Flammen auf den benachbarten Netto-Markt übergriffen, der aber dennoch beschädigt wurde. Die Grundmauern des Fressnapf-Marktes wurden abgerissen. Ende April teilte das Unternehmen mit, dass es am Standort Neuruppin bleiben möchte – auch an der Stelle, wo der Markt bisher stand.

Für den Wiederaufbau sollte ein Zeitplan entwickelt werden, was durch den Ausbruch der Corona-Pandemie allerdings ins Stocken geriet. Einen neuen Sachstand teilte das Unternehmen trotz Nachfrage bisher nicht mit.