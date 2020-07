Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Außenanlage ist schon fast fertig. Nur noch Restarbeiten sind zu erledigen. An der Treppe muss noch ein Geländer montiert werden. Es fehlt an Lampen. "Aber das sind Kleinigkeiten", sagt Christian Haas, der Juniorchef der Bestattungshaus Deufrains GmbH, die das ehemalige Restaurant zu ihrem zweiten Standort auserkoren hat.

Irgendwann im Herbst soll die neue Firmenstätte in Betrieb genommen werden – anders als ursprünglich geplant. Eigentlich war vorgesehen, mit interessierten Gästen ein Einweihungsfest zu begehen. Dieser Idee hat die Corona-Pandemie einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. "Doch die Auflagen wegen Covid-19 bescheren uns auch einen kleinen Vorteil", urteilt Christian Haas. Der Druck, alles am Tag X erledigt haben zu müssen, sei weg.

Was am Schützenplatz passiert, interessiert die Eberswalder brennend. Schließlich hatte die dort 1991 neuerrichtete Gaststätte viele Freunde. Zentrumsnah und doch im Wald gelegen sowie mit Parkplätzen vor der Tür – eigentlich hätte das Restaurant eine Goldgrube sein müssen.

Gaststätte steht seit 2013 leer

Doch mehrere Betreiber waren mit ihren Konzepten jämmerlich gescheitert. Seit 2013 stand die Immobilie leer und verfiel mehr und mehr. Seit Februar 2017 ist der Abwärtstrend für das stadtbekannte Gebäude gestoppt. Mit dem Erwerb durch die Bestattungshaus Deufrains GmbH begann ein neues Kapitel, an dem seither mit viel privatem Engagement geschrieben wird.

Auch im "Haus am Schützenplatz" werden, wenn die Investition abgeschlossen ist, wieder Gäste empfangen. Allerdings nicht, um diese mit Speisen und Getränken zu bewirten, sondern um ihnen im Trauerfall beizustehen. Der Umbau im Inneren läuft in vollen Touren. Im Keller entsteht ein Klimaraum, in dem Verstorbene aufbewahrt werden können, bevor sie dann ihre letzte Ruhe finden. Auch für ein Sarglager und für Umleidekabinen ist im 120 Quadratmeter großen Untergeschoss Platz. Ebenso für Desinfektions- und Waschgelegenheiten für das Personal.

Die einstige Gaststube wird in ihrer veränderten Bestimmung vielfältig genutzt: Dort gibt es dann einen Ausstellungsraum, in dem Urnen und Särge besichtigt werden können, separate Beratungsmöglichkeiten und einen Ort, an dem sich trauernde Angehörige von ihren Verstorbenen verabschieden können.

Standort am Markt bleibt

"Wir legen großen Wert auf Barrierefreiheit", betont Christian Haas, Sohn von Gabriele Haas, die aktuell die Bestattungshaus Deufrains GmbH führt, und Enkel von Evelyn Defrains, die das Unternehmen 1991 gegründet hatte. Deswegen wird im einstigen Restaurant gerade das Herren-WC rollstuhltauglich umgebaut. Und im Außenbereich ist eine Rampe entstanden, deren Steigerung leicht zu bewältigende sechs Prozent beträgt.

Zumindest fürs Erste bleibt der Firmensitz an der Ratzeburger Straße 12 in Sichtweite zum Marktplatz erhalten. nach wie vor stoppen dort viele Passanten vor dem Schaufenster, um die wechselnden Ausstellungen zu betrachten, die sich auf unterschiedlichste, aber immer kreative Weise mit dem Tabu-Thema Sterben und Tod befassen. Fünf Mitarbeiter bilden das Stammpersonal der Bestattungshaus Deufrains GmbH, die für die Investition am Schützenplatz keine genaue Zahl nennt. Von einem sechsstelligen Betrag ist die Rede.