Jörn Kerckhoff

Zollbrücke Wir freuen uns ungemein auf das Konzert, denn wir spielen unbändig gerne miteinander. Wir würden es auch ohne Sie machen, aber mit Ihnen ist es schöner."

Man merkte Thomas Rühmann die Freude am Sonnabend an, mit seiner Band "Richtige Lieder" spielen zu können – und das auch noch vor Publikum. Und das Publikum ist froh, seit einigen Wochen wieder zu den Vorstellungen ins Theater am Rand kommen zu dürfen.

Bauweise erweist sich als Segen

Geschäftsführerin Almut Undisz und die anderen Mitarbeiter des Kulturtempels in Zollbrücke achten darauf, dass das Gedränge nicht zu groß wird. Im Theaterraum wird nur jede zweite Sitzbank besetzt und auch auf dem Außengelände wird ein wenig auf Abstand geachtet und die Gäste jeweils zu ihren Plätzen geführt. Mal davon abgesehen, dass es generell eine gute Idee war, das Theater so zu bauen, dass man Wände hochklappen und somit beinahe eine Open-Air-Atmosphäre schaffen kann, erweist sich diese Konstruktion in der aktuellen Zeit beinahe schon als Segen. Vorstellungen nur im Innenraum wären sicher noch komplizierter.

Thomas Rühmann (Gesang/Gitarre), Michael Ritter (Gitarre/Gesang), Peter Schenderlein (Piano/Keyboard/Gesang), Lexa Thomas (Bass/Gesang) und Gören Eggert (Schlagzeug/Gesang) kamen mit Energie und Spielfreude auf die Bühne, die sie an ihrem Publikum ausließen.

"Wir halten uns am Rand der Welt", heißt es in einem Song. Ein Satz, der momentan eindeutig zweideutig ist. Zum einen, weil sich die Landschaft rund um das Theater nahe des Oderdeichs einfach anfühlt wie der Rand der Welt, zum anderen weil das ganze Leben gerade so scheint, als stünde die Menschheit am Rand. Da ist es schön, zwischen all den Nachrichten über neue Zahlen zur Corona-Pandemie, mögliche Impfstoffe und die zweite Welle mal wieder ein wenig Normalität ins Leben zu lassen – ein paar Stunden Kultur sind da genau richtig. Nun sind die Lieder, die die fünf Musiker aufs Parkett legen, nicht gerade die Stimmungshits und dennoch machen sie bei aller Melancholie, manchmal Traurigkeit ein gutes Gefühl irgendwo zwischen Kopf und Magengrube. "Wo wohnt das Glück, wo kann man es sich borgen?", stellt Frontmann Rühmann eine der Fragen, die jeden Menschen ein Leben lang beschäftigt.

Die Band verarbeitet Texte von Dichtern und vermengen sie mit ihrer eigenen Musik zu den richtigen Liedern. Die Texte sind auch gerne ironisch – etwa, wenn Rühmann darüber singt, wie sich so manches Leben nach der Wende ebenfalls gewendet hat. Da wurde aus so manchem Gewinner der DDR ein Verlierer im vereinten Deutschland und umgekehrt. Oder beim Rückblick in die vordigitale Zeit: "Weißt du noch, wie es war, als wir kein Handy hatten? Trotzdem kamen wir uns nicht abhanden, obwohl du nicht immer wusstest, wo ich bin."

Musikalisch ist die Band nicht wirklich einzuordnen und genau das macht sie so spannend. Mal rocken die fünf los, die Klänge der Gitarren kreischen über den Rand der Welt, mal wabern sie wie Nebelschwaben am frühen Morgen über die Landschaft, die sich rund um das Theater am Rand ausbreitet. Und plötzlich schlagen Rühmann und Kumpane Latino-Klänge an und sorgen damit wieder für eine ganz andere Gefühlslage bei den Zuhörern.

Max Frisch stellt Fragen

Zwischen den Songs erzählt Rühmann von der Geschichte der Band, davon, dass sie in ihrer Musik Dinge zusammenbringen, die nicht zusammengehören und stellt dem Publikum Fragen, die aus der Feder von Max Frisch stammen: "Hätten Sie für sich die Ehe erfunden? Möchten Sie ihre Frau sein? Haben Sie Humor, wenn Sie allein sind?"

"Wir wurden oft gefragt, ob es unsere Richtigen Lieder nicht auf auf CD gibt", so Rühmann. Inzwischen gibt es sie tatsächlich auch für den Genuss in den heimischen vier Wänden oder für die Fahrt über endlose Weiten, in denen man mit sich allein ist und den Wortspielen ungestört lauschen kann. Aber live ist trotzdem schöner.