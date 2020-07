Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Hannelore Brendel sitzt in ihrem Büro in Mühlberg. Vor einem Jahr war sie noch hauptamtliche Bürgermeisterin der Elbe-Stadt. Heute gibt es dieses Amt nicht mehr. Sie selbst half es abzuschaffen. Inzwischen ist Brendel Zweite Beigeordnete einer neuen Verwaltungseinheit.

Mühlberg und die Nachbarstädte Bad Liebenwerda, Falkenberg/Elster und Uebigkau-Wahenbrück bilden seit Januar die erste Verbandsgemeinde Brandenburgs. Die Städte bleiben dabei selbständig, haben aber nur noch ehrenamtliche Bürgermeister. Dafür gibt es einen hauptamtlichen Verbandsgemeindebürgermeister. Der ist im Unterschied zu einem Amtsdirektor direkt von den Einwohnern gewählt.

Laut Hannelore Brendel funktioniert die neue Verwaltung effektiv. Mühlberg hat knapp 3700 Einwohner. Sehr wenig, um spezialisiertes Personal vorzuhalten. Die Verbandsgemeinde mit 24.400 Einwohnern kann sich Spezialisten beispielsweise für Bauanträge leisten. Problematisch ist noch mit der Winterdienst in der großen Fläche – rund ein Drittel des Kreises Elbe-Elster. Einige Städte hatten einen eigenen Betriebshof, andere die Leistungen ausgeschrieben. Außerdem müssen die insgesamt 44 Ortsteile beteiligt werden.

Die neue Struktur war schon in der vorletzten Legislaturperiode von einer Enquetekommission des Landtages empfohlen worden. Ziel war es, die Verwaltungskraft der Gemeinden zu stärken. Die Vorgabe lautete damals, dass die Ämter und Einheitsgemeinden künftig 10.000 Einwohner haben sollten, das Doppelte der Gemeindereform von 2003. Auch im Zuge der Kreisreform hieß es, dass man in einem zweiten Schritt Anfang der 2020er-Jahre zu solchen Gemeinde- und Ämtergrößen kommen wolle. Mit dem Scheitern der Kreisreform sind diese Ziele aufgegeben worden. Die Kenia-Koalition will die Kommunalstruktur nicht anfassen. Allenfalls freiwillige Initiativen werden unterstützt.

Neben der Verbandsgemeinde gibt es seit 2018 auch die Möglichkeit der Mitverwaltung. In Oder-Spree sollte das Modell erprobt werden. Dazu hätte die Kreisstadt Beeskow die Verwaltungsaufgaben für ihre Nachbarn Friedland, Tauche und Rietz-Neuendorf übernommen. Mit Tauche gibt es noch Gespräche, die Mitverwaltung für Rietz-Neuendorf und Friedland wird es nicht geben, sagt Beeskows Bürgermeister Frank Steffen. Seine Stadt betreibt keine Kindergärten und hat keinen Betriebshof, die anderen schon. Das Personal und die Strukturen zu übernehmen, sei schwierig. Der Gesetzgeber habe das nicht vorgesehen.

Astrid Sradnick ist stellvertretende Bürgermeisterin von Friedland. Mit weniger als 3000 Einwohnern ist die Verwaltung entsprechend klein. Sradnick spricht von "One-Man-Show". Ist der zuständige Mitarbeiter nicht da, fällt es schwer, die Aufgaben zu erledigen. Nachdem die Mitverwaltung mit Beeskow nicht geklappt hat, entschieden die Stadtverordneten, dass für den scheidenden Bürgermeister ein Nachfolger für acht Jahre gewählt wird. Damit ist für diesen Zeitraum eine strukturelle Veränderung unwahrscheinlich – der Neue muss für die gesamte Amtszeit bezahlt werden, auch wenn seine Aufgabe entfallen sollte. Im Innenministerium setzt man derweil weiter auf Freiwilligkeit. Staatssekretär Uwe Schüler findet, dass vor allem das Mitverwaltungsmodell viel Potenzial hat. Dazu muss es aber erst einmal irgendwo funktionieren.