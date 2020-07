Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Als Matthias Voigt im Januar dieser Zeitung bestätigte, dass sich die Hennigsdorfer Bücherstube vor dem Aus befinde, ließ er sich noch ein Hintertürchen offen. Bis Mitte dieses Jahres wollte der Inhaber der Havelländischen Buchhandelsgesellschaft mit derzeit noch fünf Filialen klären, ob er mit dem Vermieter statt eines fünfjährigen nur einen einjährigen Mietvertrag schließen könne. Damit hätte er mehr Zeit gehabt, das Hauptproblem zu lösen: Die Suche nach einer ausgebildeten Buchhandelsfachkraft, die bereit sei, die Filiale zu leiten. Jetzt muss der Inhaber der kleinen Buchhandelskette verkünden: "Wir werden die Bücherstube 2021 voraussichtlich nach Ostern schließen." Damit dürfte in der ersten Aprilwoche eine Ära für Hennigsdorf zu Ende gehen. Die Stadt ist dann ohne fachkundig geführte Buchhandlung.

Lesen erst nach Feierabend

Besagtes Hintertürchen ist also endgültig ins Schloss gefallen. Zwar hat sich der Vermieter darauf eingelassen, den Ende Dezember auslaufenden Mietvertrag für eine Übergangszeit statt der fünf Jahre zu verlängern. Und laut Voigt "hätte der auch alles in Bewegung gesetzt, dass wir bleiben". Doch die ungeklärte Nachfolge von Elke Ramisch bedeutet nun das Aus. Die langjährige Filialleiterin wird ihren Renteneintritt nur deshalb ein wenig verschieben, um nach der Schließung den Laden aufgeräumt übergeben zu können.

Es ist nicht so, dass bei Voigt niemand anklopft, der oder die gern im Buchhandel arbeiten würde. "Viele Wurstverkäuferinnen meinen, sie können auch Bücher verkaufen. Aber in einer Buchhandlung geht es um mehr, als ein Buch über den Ladentisch zu reichen", beschreibt der Fachmann das Dilemma. Seine MitarbeiterInnen sollen Empfehlungen aussprechen, mit den Kunden über Literatur plaudern können. "Lesen ist aber nicht Arbeitszeit", beschreibt Voigt die Voraussetzung, sich mit Literatur in der Freizeit beschäftigen zu müssen. Dazu komme, dass das Geschäft weder im Sommer noch rund um Weihnachten Urlaub erlaube. "Und sie verdienen auch nicht viel", räumt Voigt ein. Seine Mitarbeiter werden also nicht per Lohnzettel, sondern eher an Wissen reich: "Jeden Tag hat man es mit neuen Büchern zu tun, lernt etwas dazu." Um die Nachfolge lösen zu können, haben diese Verlockungen allerdings nicht gereicht. Der Buchhändler sieht im Rückzug aus Hennigsdorf auch einen Verlust für die Stadt: "Ein Zahler von Gewerbesteuer verschwindet ebenso wie ein Geschäft aus dem Zentrum. Viele Stammkunden sind traurig."

Zwar hatte der Inhaber des Familienunternehmens im Januar versichert, dass sich die Bücherstube finanziell trage. Dennoch hätte er sich in der Vergangenheit mehr Unterstützung seitens der Stadt gewünscht. So sei es in all den Jahren – 1994 zog die Bücherstube in die damals nagelneue Havelpassage – nur einmal gelungen, den Schulbuch-Auftrag an Land zu ziehen. "Damals haben wir bewiesen, dass wir das wuppen können", erinnert sich Voigt. Für ein Unternehmen wie seines sei es aber nur möglich, eine solche Ausschreibung gegen die Konkurrenz starker Firmen zu gewinnen, wenn die Aufträge in kleinen Losen – etwa pro Schule – ausgeschrieben werden. Das aber habe Hennigsdorf nicht getan.

Obwohl die ersten Corona-Wochen auch Voigts Läden zugesetzt haben, sei die Pandemie nicht für die Schließung verantwortlich. "Wir sind unseren Stammkunden dankbar, die uns in dieser Zeit wahnsinnig geholfen haben." Für die Hohen Neuendorfer Kunden habe ein Azubi die Bücher per Auto zu den Kunden gebracht. Auch der Abholservice an der Tür habe geholfen. Umsatzeinbrüche gab es dennoch: "80 Prozent sind bei uns Spontankäufe."

Für die Geschäftsräume gibt es laut Voigt bereits mehrere Interessenten. Darunter sei ein bereits in der Havelpassage ansässiges Reisebüro, dessen Inhaber die Mietfläche verkleinern wolle.