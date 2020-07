René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Ein wenig Mittelmeerflair versprüht das Wassersportzentrum am weißen Sandstrand des Helenesees bei Frankfurt (Oder) schon. Die bunte Bemalung des Domizils und die historischen Surfbretter als Dekoration tun ihr Übriges. Gleich dahinter der Beachvolleyballplatz. Schon weit vor 10 Uhr stehen die ersten Menschen an. Yasidi und Surflehrer Rick nehmen die Wünsche der Urlauber schon jetzt entgegen. Tretbootverleih, Stand-up-Paddling oder Surfkurse – alles ist möglich im glasklaren Wasser.

Toni Blum ist mit Freunden hier, um zusammen eine Runde Tretboot zu fahren. Die Abwicklung, bis es auf das Wasser gehen kann, geht schnell. Gleich danach kommen Jaroslaw und Sonja Lomonos mit ihren Kindern Ivana und Milana an. "Wir würden gern mal Stand-up-Paddeln probieren", sagen sie. "Derzeit machen wir Urlaub in einem Bungalow am See und wollen uns etwas betätigen", erzählt die Familie, die sonst in Berlin wohnt. "Es ist sehr schön hier, bis auf die Mücken", sagt Sonja Lomonos lachend. Ein Problem, das derzeit freilich nicht nur ihre Familie hat.

Surflehrer Rick legt derweil die Bretter auf das Wasser. Jeder, der hier die Trendsportart probieren will, bekommt eine Einweisung. "Wenn man die Paddelseite wechselt, dann am Paddel umgreifen", erklärt er die Technik. Vorsichtige starten im Sitzen, andere stellen sich gleich auf das Brett. "Wir haben sehr breite Bretter, die das Paddeln für Anfänger leicht machen", erklärt Rick. Größere Nachfrage gab es schon im vergangenen Jahr, als es in verschiedenen Discountern Bretter für das Stand-up-Paddling zum Aufblasen zu kaufen gab. "Da haben viele Menschen gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist. Einige sind hergekommen, um eine Einweisung zu erhalten." Sonja Lomonos jedenfalls braucht nicht lange zur Eingewöhnung und wechselt schon kurz nach dem Losfahren vom sitzenden zum stehenden Paddeln. Die Kinder sitzen jeweils bei den Eltern auf den Brettern.

Viele erwerben einen Grundschein

An der Kasse des Verleihs geht es derweil ohne Pause weiter. Yasidi kümmert sich um Karin und Jürgen Knorr, die mit ihren drei Enkeln Urlaub in den Dachsbergen gleich am Helenesee machen. Der Urlaub am See ist quasi schon Tradition für die Enkelkinder. Auch das Wassersportzentrum ist immer wieder ihr Anlaufpunkt. Heute soll es ein Tretboot mit Rutsche sein, wünschen sich Tori, Theda und Caja. Während Yasid das Boot losmacht, isst Surflehrer Rick noch schnell ein Fischbrötchen. Gleich beginnt der Surfkurs mit den Kindern. Die üben mit kleineren Segeln als Erwachsene, erklärt er. In der Regel reicht der Wind auf dem See gut aus, um das Surfen zu lernen. "Die meisten der Kunden erwerben hier den Segelsurfgrundschein, der berechtigt, auf geeigneten Binnen- und Küstenrevieren zu surfen und sich dann auch das Material auszuleihen", so der Surf-Profi. Die Kinder haben alle ganz unterschiedliche Motivationen, mitzumachen. "Wir wollen eine Klassenfahrt mit Windsurfen machen und ich wollte es zumindest schon etwas können", sagt Helene aus Berlin. Airen hingegen ist schon öfter gesurft und will sein Können vertiefen.

Ein ehemaliger Dauercamper kommt vorbei und freut sich, dass es gut läuft am Wassersportzentrum. "Schön. was hier entstanden ist", findet er. Mitarbeiter Yasidi erzählt, dass er schon 24 Jahre hier arbeitet. Das neue Wassersportzentrum, das einst von einem Betonbau weiter ans Wasser zog, war inspiriert von Einflüssen aus Spanien und Tunesien und viel davon hat er selbst gebaut, schaut er zurück. Diese Atmosphäre wollen auch Jana und Michael Kermas testen. "Wir haben den Wassersport im Urlaub für uns entdeckt und wollen das nun auch mal hier in der Heimatregion ausprobieren", erzählen die Gubener. Zusammen mit ihren Kindern Mika und Antje wollen sie sich hier dem Stand-up-Paddling widmen. Obwohl es Schlag auf Schlag geht, sei heute eigentlich weniger los, sagt Mitarbeiter Yasidi lächelnd. "Wir profitieren davon, dass die Menschen hier Urlaub machen", freut sich Surflehrer Rick und hofft, dass es noch einige sonnige Sommerwochen mit dem Hauch vom Mittelmeerfeeling gibt.