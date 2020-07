Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Seit einigen Tagen wurden immer wieder Mitarbeiter der Schwedter Stadtverwaltung und von Firmen dabei beobachtet, wie sie sich auf dem Vierradener Platz am neuen Tabakbrunnen zu schaffen machten. Einmal war es das Brunnenbecken, in dem massenhaft Blüten und Blätter von den umstehenden Bäumen herausgefischt werden mussten. Dann lief Regenwasser vom Platz mit Dreck und Sand in den Brunnen. Schließlich stocherte man sogar in den Öffnungen der Tabakstange herum.

Wasserwand Fehlanzeige

Der neue Tabakbrunnen, dessen Wasser wie ein Wasserschleier aus der Tabakstange herabfallen sollte, macht alles andere, nur das nicht. Die Wasserstrahlen spritzen in alle mögliche Richtungen, einige Löcher sind trocken und offensichtlich verstopft, aus wieder anderen tröpfelt das Nass nur leicht. Von einer "Wasserwand", wie es bei der Beschreibung des Modells des neuen Tabakbrunnens hieß, die sich beim herabfallen bildet, kann jedenfalls keine Rede sein.

Markus Wilke von der Stadtverwaltung ist für die Pflege der städtischen Brunnen zuständig und bestätigt, dass es nach der Einweihung und der Inbetriebnahme des Brunnens noch einiger Einstellungen der Pumpen- und Filteranlage bedurfte. "Das muss sich bei der neuen Anlage natürlich erst richtig einspielen, wir hatten ja vor der Inbetriebnahme keine Zeit für einen Probelauf", erklärt er. Außerdem sei tatsächlich Dreck und Sand in den Brunnen eingetragen worden, als zwei Regeneinläufe auf dem Platz verstopft waren.

Regeneinläufe verstopft

Ob es an dem Dreckeintrag, an den Startschwierigkeiten der Wasserumwälzanlage mit Sandfilter oder an dem Kunstwerk selber lag, dass der Wasseraustritt nicht wie gewollt funktionierte, ist noch unklar. "In Abstimmung mit dem Künstler werden wir die Düsen des Wasseraustritts noch einmal etwas vergrößern müssen", so Markus Wilke.

Blätter und anderen Unrat beseitigt die Stadt übrigens regelmäßig an allen Brunnen. Diese Arbeiten gehören zur wöchentlichen Wartung. Die Stocherversuche an der Wasserstange des Tabakbrunnens sahen für Passanten jedoch nicht nach Routinearbeiten aus.

Brunnenbauer Jan Witte-Kropius hatte von den Verstopfungen am Tabakbrunnen schon Kenntnis. "Das kann durchaus sein, dass sich da Dreck abgelagert hat oder dass vom Fertigungsprozess der Figur im Rohr innen Wachs übrigblieb, der sich vor die Öffnungen legte", sagte der Künstler, widersprach aber, dass es jetzt noch einmal Veränderungen an der Brunnenfigur geben müsse. "Die Löcher müssen nicht aufgebohrt und vergrößert werden, wenn sie mal verstopfen. Das kann immer mal passieren, Aber es reicht, sie zu reinigen."