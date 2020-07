MOZ

Neuruppin Erst langsam, ganz langsam gibt es wieder Kulturangebote in Neuruppin und seinen Ortsteilen. Etliche Vereine, die ehrenamtlich die strengen Hygieneregeln einhalten müssten, haben bereits komplett auf ein Kulturangebot für 2020 verzichtet, wie das Beispiel des Wuthenower Sport- und Kulturvereins zeigt. Und auch in Krangen sieht es nun nicht viel besser aus.

Die Stimmung beim Förderverein der Schinkelkirche ist jedenfalls gedämpft, wie Vereinsmitglied Christl Damerow bestätigt. "Vor einem Jahr noch war alles anders", erinnert sie sich. Die ersten erfolgreichen Veranstaltungen hätten 2019 bereits im Frühjahr in der Schinkelkirche stattgefunden. In Krangen liefen längst die Vorbereitungen für das jährliche Sommerkino auf Hochtouren. Im Zuge dieser Reihe werden schon seit Jahren immer vier sehr sorgfältig ausgewählte Filme gezeigt. Das Motto des Sommerkinos 2020 stand schon fest. Es sollte "Menschenskinder" lauten. Die Protagonisten der ausgewählten Streifen sollten also Kinder ein.

"Aber leider wird, wie auch schon das vielversprechende Konzert von Henri Stabel, der Kinosommer den Corona-Beschränkungen zum Opfer fallen", so Christl Damerow. Aufgrund der Abstandsregeln dürften nur sehr wenige Besucher in der Kirche sitzen, so dass Aufwand und Effekt für die Ehrenamtler im Verein in keinem Verhältnis stünden, erklärt sie.

Renate Gruber verstorben

"Überhaupt scheint das Jahr 2020 für den Krangener Förderverein und die Verwirklichung seiner Ziele unter keinem günstigen Stern zu stehen", erklärt die Krangenerin. Der Verein trauert auch um Renate Gruber, die am 24. Juni im Alter von 72 Jahren gestorben ist. Gruber zählte zu den größten Unterstützerinnen der Krangener Kirche und des Fördervereins.

"Von Anfang an war die Berlinerin mit der Restaurierung der Krangener Kirche verbunden", erinnert sich Christl Damerow. Bei seinen regelmäßigen Besuchen in Krangen hätte das Ehepaar Gruber der traurige Anblick der mitten im Dorf stehenden kleinen Kirche gestört, die im Laufe der Zeit fast zu einer Ruine verkommen war. "Daher beschlossen sie, etwas für dieses Bauwerk, das nach einem Entwurf Schinkels erbaut wurde, zu tun", erklärt Damerow. Grubers hätten Kontakt zu Traugott Kuhnt, dem damaligen Pfarrer der Gemeinde, aufgenommen und ihre finanzielle Unterstützung angeboten. Der inzwischen verstorbene Kuhnt sei von der Idee begeistert gewesen. "Und so wurde der Grundstein gelegt für den Förderverein zur Erhaltung der Krangener Dorfkirche."

Das ganze Dorf hat mitgemacht, als das Gebäude ein neues Dach bekam, schildert Christl Damerow. "Die Männer befreiten den Boden von Taubendreck und Gerümpel, saßen in luftiger Höhe, und die Frauen kochten für die fleißigen Arbeiter. Es war eine Stimmung des Neubeginns und der Gemeinschaft."

Viel zu tun in der Kirche

An der Kirche gab es noch mehr zu tun: Sie wurde auch frisch verputzt und erhielt ihren originalen Farbanstrich zurück. "So fing alles an, nicht zuletzt dank der Anschubfinanzierung von Renate und Roland Gruber, die dem Verein im Laufe der Zeit bei größeren Projekten noch mehrmals unter die Arme griffen", erklärt Christl Damerow. Auch nach dem Tod ihres Mannes blieb Renate Gruber dem Dorf Krangen und dem Förderverein als Mitglied verbunden. Zuletzt trat sie im August 2019 in Erscheinung, als neue Stühle für Veranstaltungen in der Kirche übergeben wurden (wir berichteten).

Die Arbeit an der Schinkelkirche in Krangen ist indes noch lange nicht getan. Die Sanierungsarbeiten gehen weiter, bestätigt Vereinsmitglied Christl Damerow. "Die schöne Innentür und der Eingangsbereich sollen aufgearbeitet werden", erklärt sie. "Es gibt noch viel zu tun, und der Förderverein hofft, dass durch die hoffentlich baldige Fortführung der kulturellen Aktivitäten wieder Leben in das Gebäude einziehen und Geld in die Sanierungskasse fließen kann."