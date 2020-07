Barockleuchter und andere Lichtquellen in den Optikpark-Strahlenfeldern. © Foto: Weber

Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich und Lichtdesigner Jörn Hanitzsch an einem der riesigen Barockleuchter, die derzeit bis 23.00 Uhr für leuchtende Momente sorgen. Insgesamt etwa 180 Skulpturen und Installationen hat Hanitzsch aufgebaut. © Foto: Weber

Simone Weber

Rathenow (MOZ) Corona-Einschränkungen machen manche Veranstalter erfinderisch. Die Optikpark Rathenow GmbH mit ihrer Geschäftsführerin Kathrin Fredrich hat die beliebte Serenade unterm Sternenhimmel aus dem diesjährigen Programm gestrichen, die für den 15. August angekündigt war. Leuchtende Momente gibt es dennoch. Dafür sorgen Lichtinstallationen des Cottbusers Jörn Hanitzsch. Bis 9. August kommen Nachtschwärmer in den Genuss "Leuchtender Picknickabende".

Premiere war am vorigen Samstag. Täglich ist der Optikpark nun zusätzlich zur regulären Öffnungszeit der Park von 19.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Es gelten gesonderte Eintrittspreise.

Auf den Wiesen zwischen den Strahlenfeldern aufgestellte Liegen, beleuchtete Sitzgelegenheiten sowie eine Bowle-/Getränke-Bar und ein Grill warten auf Besucher, die Sommerabende stilvoll und entspannt ausklingen lassen wollen. Decken und gefüllte Picknick-Körbe können selbst mitgebracht werden. Für die leuchtende Kulisse sorgen insgesamt 180 Lichtskulpturen und -installationen. Zu Hanitzsch’ Kreationen gehören fünf riesige Barockleuchter auf grünem Rasengrund. "Die Besucher können entlang dieser Installationen flanieren, sie auch picknickender Weise genießen. Die Besucher sollen entspannen und die Stimmung auf sich wirken lassen. Mit zunehmender Dunkelheit kommen die Licht-Installationen immer besser zur Geltung", so Jörn Hanitzsch. Ein besonderes Ereignis, das schon beim Start viele Leute, vornehmlich jüngere, in den Park lockte. "Wir waren nahezu die gesamten vier Stunden mit der Familie, Ehefrau, Kindern und Oma im Park unterwegs", so der Premnitzer Andreas Kämpfe. "Man kann hier einen tollen und entspannten Abend verbringen."

An den Wochenenden bedient Hanitzsch selbst die Regler der Musikanlage. Während der Chillout-Klänge wechseln die Licht-Installationen ihre Farben. Mehr Infos auf www.optikpark-rathenow.de.