Wolfgang Hundt

Rathenow Die Corona-Pandemie hat lange Zeit alle Aktivitätendes rad-teams rathenow (rtr) gebremst beziehungsweisevöllig lahmgelegt. Jetzt soll und kann es wieder losgehen. Dies wollen rtr-Sportler gern mit allen Radsportfreunden des Havellandes gemeinsam tun.

AlleInteressierten sind eingeladen an der ersten Offenen Vereinstour des Radteams´91 Rathenownach Havelberg teilzunehmen. Gestartet wird am 2. August, um 10 Uhr am Courlandkreisel in Rathenow in Richtung Semliner Straße. Es geht über Göttlin und Grütz nach Schollene, von dort aus via Klietz und Schönfeld nach Kamern. Von Kamern aus geht die Fahrt nach Havelberg (mit Einkehr!?) und von dort aus über Jederitz, Kuhlhausen, Strodehne, Rhinow, Prietzen, Wolsier und Hohennauen zurück nach Rathenow.

Die Tour ist circa 78 Kilometer lang. Wer nicht mit bis Havelberg möchte, kann bereits in Kamern abbiegen und zum Start zurück radeln.

Die Veranstalter hoffenreges Interesse und nehmen Anmeldungen bis 15 Minuten vor dem Start entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos, jeder fährt auf eigenes Risiko bei Beachtung der Straßenverkehrsordnung. Helm wird empfohlen.