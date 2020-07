BRAWO

Brandenburg an der Havel Ab Montag, 3. August, bis voraussichtlich 31.Oktober wird die Schillerstraße voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Havelstraße, Gorrenberg, Kurstraße, Jacobstraße und Bauhofstraße. Mit Beginn der Vollsperrung wird die Einbahnstraßenregelung in der Havelstraße zwischen Goethestraße und Schillerstraße/ Alfred-Messel-Platz aufgehoben. Es wird um Beachtung der geänderten Verkehrsorganisation in diesem Bereich und der auf dem Alfred-Messel-Platz aufgestellten Haltverbote gebeten. Verkehrsordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.