Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Brandenburger müssen trotz Corona-Pandemie auf das beliebte Sommerkino des event-theater auch in diesem Jahr nicht verzichten.V om 6.-29. August wird jeweils von Donnerstag bis Samstag im Slawendorf ein ausgesuchter Film für beste Unterhaltung sorgen. Zu sehen ist vom 6.-8 Augst der 2020 erschienene Film "Undine"von Regisseur Christian Petzold, der am 7. August sogar selbst beim Sommerkino anwesend sein wird. Sein Film changiert der zwischen Mythologie und Realität und ist eine wunderbare Ode an Berlin und die Liebe. Außerdem wird vom 13.-15. August das Filmmusical "Ich war noch niemals in "New York" gezeigt, vom 20.-22. August die deutsche Komödie "Das perfekte Geheimnis" und vom 27.-29. August d"Engel für Anfänger" mit Barbara Sukowa und Heiner Lauterbach.

Alle Filme beginnen um 21.30 Uhr, der Einlass wird ab 21 Uhr gewährt. Karten kosten an der Abendkassen neun Euro oder können für 8.80 Euro unter www.event-theater.de vorbestellt werden. Verpflegung sowie Klappstühle und Decken mitgebracht werden.