MOZ

Eberswalde (MOZ) Für einen Mann aus Eberswalde ist ein Angelausflug tragisch geendet. Rettungskräfte fanden den leblosen 59-Jährigen in seinem Boot auf dem Großen Krinertsee (Uckermark).

Die Ehefrau hatte ihren Mann am frühen Dienstagmorgen bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er am Vortag zum Angeln gefahren und im Tagesverlauf nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen war.

Nachdem Angehörige das verlassene Fahrzeug des Mannes am Ufer des Großen Krinertsees fanden und bemerkten, dass auch dessen Boot fehlte, liefen umfangreiche Suchmaßnahmen am Ufer und auf dem See. Daran waren neben der Polizei auch Mitarbeiter der Wasserwacht Templin beteiligt.

Diese fanden letztlich das Boot mit einer darin befindlichen leblosen Person auf dem Wasser. Am Ufer konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Einwirken anderer Personen ausgeschlossen.