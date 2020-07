MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montag gegen 16:35 Uhr in die Bahnhofstraße in Frankfurt (Oder) gekommen. In einem dort gelegenen Wohnhaus hatte ein 26-jähriger Mann randaliert und eine Tür beschädigt.

Die Beamten griffen sich den Täter, der auch dann noch keine Ruhe gab und nahmen ihn letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Die Beamten fanden bei ihm Drogen, die sichergestellt wurden. Er wird sich jetzt wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.