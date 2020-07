MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein Raub hat sich am Montag gegen 19.50 Uhr in Fürstenwalde ereignet.

Nach Angaben der Polizei hat ein Mann seinen VW in der Lessingstraße geparkt und dann seinen Rucksack aus dem Kofferraum genommen. Als er die Heckklappe schließen wollte, erschien von hinten eine männliche Person und riss ihm den Rucksack aus der Hand. Der Räuber rannte in Richtung Goethestraße und entkam erst einmal.

Er wird als schwarzhaarig, von sportlicher Erscheinung und mit einer Größe von rund 165 cm beschrieben.

Die Polizei ermitteln nun in dem Fall und bitten mögliche Zeugen des Geschehens, sich mit Hinweisen an sie zu wenden. Dies kann unter der Rufnummer 03361-5680 oder per Internetwache www.polizei.brandenburg.de erfolgen.