MOZ

Schwedt (MOZ) Einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann hat die Polizei am Montagabend in Schwedt festgenommen. Der 43-Jährige war nach einem Einbruch gestellt worden.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie bemerkt hatten, wie ein Mann in ein leerstehendes Gebäude auf dem Gelände des Jüdischen Friedhofes in der Helbigstraße einstieg. Die Polizei konnte dort den Eindringling fassen. Der wohnungslose Mann hatte eine Fensterscheibe zerstört und sich so Zugang zum Inneren des Gebäudes verschafft.

Nach ersten Erkenntnissen war er auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht gewesen. Der Mann war betrunken (1,4 Promille) und stand zudem unter Drogeneinfluss. Wie sich herausstellte, lagen schon mehrerer Haftbefehle wegen Eigentumsdelikten gegen ihn vor.