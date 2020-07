Bärbel Kraemer

Reetz Am Sonntag Nachmittag ist Gisela Schindelhauer mit ihrer Schwester Christel Deterling und der Freundin Gerda Bäwert auf dem Weg in die Reetzer Kirche. Die drei Damen freuen sich auf die dort stattfindende Buchvorstellung mit Ellen Kautz und sind in einer munteren Plauderei vertieft. Sie schwelgen in Erinnerungen.

Das alte Pfarrhaus ist bereits passiert, die Kirche fast erreicht, als Gisela Schindelhauer auf dem Gehweg liegend ein blankes etwas auffällt. "Im ersten Augenblick dachte ich, da liegt ein Schlüsselring", erzählt die in Reppinichen lebende Ruheständlerin. Sie bleibt stehen, bückt sich und bemerkt, dass ihr erster Blick sie getäuscht hatte. Vor ihr, am Boden liegend, hatte sie einen Ehering entdeckt. "Damit rechnet man doch nicht. Schon gar nicht, wenn man auf dem Weg zu so einer Veranstaltung, wie der Buchvorstellung von Frau Kautz ist", so die Ruheständlerin weiter. Deren verstorbener Ehemann Jürgen war über drei Jahrzehnte Pfarrer in Reetz und hat während dieser Zeit auch viele Ehen geschlossen.

Nachdem der Ring aufgehoben war, suchten die drei Damen natürlich sofort nach eingravierten Initialen, die einen Hinweis auf den Besitzer hätten geben können. Doch vergeblich. Stattdessen entdeckten sie die Gravur "03.09.2015".

"Das ist ja noch nicht so lange her", sagt Gisela Schindelhauer und erzählt, noch im Vorfeld der Buchvorstellung herumgefragt zu haben, ob jemand seinen Ehering vermisst.

Doch Fehlanzeige. Also wurde Pfarrer Helmut Kautz - Ellen und Jürgen Kautz Sohn - in die Angelegenheit einbezogen. Der machte fix ein Foto des Ringes und stellte das Bild online. Doch vergeblich. Als die Buchlesung endete, hatte sich der Besitzer des Eheringes noch immer nicht gemeldet. "Eigentlich war es auch unwahrscheinlich, dass er unter den Menschen in der Kirche war. Ich gehörte mit meiner der Schwester und meiner Freundin ja mit zu den ersten, die dort eintrafen", fasst Gisela Schindelhauer zusammen und vermutet, dass der Silberring womöglich schon am Tag zuvor oder am Abend verloren ging.

Dass er weggeworfen wurde - weil die Liebe zerbrach - dass mag sie sich nicht vorstellen. Schließlich ist die Reppinicherin selbst seit 56 Jahren glücklich verheiratet. Wäre ihr Ehering nicht am Finger, da ist sie sich sicher, würde sie es sofort bemerken. "Vielleicht war er seinem Besitzer aber etwas zu groß und ist ihm vom Finger gerutscht", so die Ruheständlerin weiter.

Wie schnell man ein Schmuckstück verlieren kann, weiß Gisela Schindelhauer schließlich nur zu gut. Und sie erzählt, wie groß jeweils die Freude bei ihr war, als der verloren gegangene Ohrring, die verloren gegangene Kette jeweils über ehrliche Finder den Weg zu ihr zurück fanden.

Deshalb ist es für sie zu einer Herzenssache geworden, den Besitzer des verloren gegangenen Eheringes aus 925er Silber ausfindig zu machen. "Ich werde den Ring aufbewahren, bis er sich bei mir meldet. Wer den Ring verloren hat, soll ihn schließlich zurückbekommen", so Gisela Schindelhauer.

Das BraWo ist dabei gern behilflich und vermittelt den Kontakt nach Reppinichen.