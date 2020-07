MOZ

Prenzlau (MOZ) Wie der Polizei am Montag angezeigt wurde, haben Betrüger einen Rentner um eine dreistellige Bargeldsumme gebracht. Der Mann erhielt einen Anruf, in dem ihm ein angeblicher Glücksbote den Gewinn von 38.000 Euro offerierte. Für die Auszahlung der Summe würde jedoch eine Gebühr von 900 Euro fällig, die in Form von PlayStation-Wertkarten entrichtet werden könnte.

Tatsächlich gelang es dem Betrüger, den Rentner zum Erwerb derartiger Wertkarten zu überreden und sich dann auch noch die PIN dieser Karten durchgeben zu lassen.

Den Gewinn hat es natürlich nie gegeben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei, wer sich da bereichert hatte.