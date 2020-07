BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein vermeintlich Geschädigter wurde am Montag, 27. Juli, in Brandenburg an der Havel zum Beschuldigten.

Der 41-Jährige meldete derPolizei Brandenburg am Montagnachmittag einen Einbruchsversuch in seiner Wohnung in der Haydnstraße. Unbekannte hätten den Schließzylinder des Schlosses seiner Wohnungstür mit Sekundenkleber versehen. Erst ein Schlüsseldienst konnte wieder Zutritt zur Wohnung verschaffen.

Dabei stellten die Polizeibeamten eine kleine Menge Marihuana und etwa 20 Pflanzsamen zur Aufzucht von Betäubungsmitteln in der Wohnung fest. Ein Einbruch fand nicht statt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Sachbeschädigung und zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.