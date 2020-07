Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Es war um 21.55 Uhr der letzte Tagesordnungspunkt, und die Beratung dauerte nur fünf Minuten. Der Sozialausschuss hat auf seiner jüngsten Sitzung sein Votum dafür abgegeben, den künftigen Schulerweiterungsbau (Haus 6) der Glienicker Grundschule nach der Variante B zu errichten. Das bedeutet, es ist eine größere Mensa beziehungsweise Aula als ursprünglich vorgesehen. Fünf Gemeindevertreter stimmten dafür, einer dagegen, zwei enthielten sich. In einer gemeinsamen Sitzung mit dem Umweltausschuss war bereits im Januar festgelegt worden, dass der Sozialausschuss die Größe der Mensa empfehlen soll.

Die Gruppe Planwerk hat dazu eine Platzberechnung erstellt. Denn die Kapazität der Aula / Mensa ist abhängig von der Art der Bestuhlung. Für Sitzplätze an Tischen wird ein Flächenbedarf von anderthalb Quadratmetern pro Essplatz zugrunde gelegt, für Sitzplätze in Reihen (ohne Tische) ein Flächenbedarf von 0,8 Quadratmetern pro Sitzplatz angenommen. Bei einer Mensa mit 420 Quadratmetern ergeben sich so 280 Sitzplätze an Tischen oder 525 Plätze ohne Tische. Bei einer Mensa mit 650 Quadratmetern sind es 433 Sitzplätze an Tischen oder 812 Sitzplätze ohne Tische.

"Die größere Variante ist der Wunsch", sagte Sozialfachbereichsleiterin Jana Klätke am Montagabend. Im großen Saal müssten sich die Kinder viel weniger beim Essen abhetzen, die Pausenzeiten würden dann so verändert, dass in zwei Durchläufen genügend Zeit ist.

Jana Klätke dachte darüber hinaus an mögliche Ausnahmesituationen, wie sie auch die Gemeindevertreter in den vergangenen Monaten erlebt haben. "Wir haben gerade in der Corona-Zeit gemerkt, dass es in Glienicke an Veranstaltungsstätten mangelt, um Abstände einhalten zu können. Wenn ähnliche Situationen auftreten, wäre es zum Beispiel Schulgremien nicht möglich, eine Lehrerkonferenz durchzuführen, weil es 47 Lehrer an der Schule sind, und kein Raum groß genug ist. Die Linke und die Grünen sprachen sich ausdrücklich für die Variante B aus, die GBL hatte in einer schriftlichen Stellungnahme dasselbe Votum bekundet. Aus den zusätzlichen Sitzplätze folgt, dass mehr sanitäre Anlagen geschaffen werden müssen, auch die Garderobe und die Nebenräume für die Möbel sowie die Bühne müssen jeweils größer sein.

Das Gebäude ist nun mit Kosten von 8,54 Millionen Euro veranschlagt. Vorher waren es 7,54 Millionen Euro. Der Standort des Hauses 6 wird neben dem Haus 5, dem Hortgebäude sein, wo etwa heute der Parkplatz und die Fahrradständer sind.