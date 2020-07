Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Mit präzisen Anweisungen führt Sabine Propp ihre Hündin "Koralie" durch einen Parcours auf dem Freigelände des Hundesportvereins Mühlenbecker Land am Ende des Zehnrutenweges in Mühlenbeck. Dabei bewegt sich die ausgebildete Trainerin kaum von der Stelle. Das Tier, das sichtlich Freude hat, folgt ihren Kommandos. Nur mit Worten und Gesten weist sie "Koralie" den Weg. Das Mitlaufen ist beim "Hoopers", so heißt die neue Trendsportart in der Szene, ausdrücklich nicht erwünscht.

Die 59-Jährige möchte diese neue Sportart in Oberhavel etablieren. "Hoopers ist in Deutschland noch im Aufbau. "Es gibt erst seit Jahresanfang eine deutschlandweit gültige Prüfungsordnung", sagt die Schildowerin. In dieser Sportart gibt es keine Sprünge. Grundsätzlich ist Hoopers für jeden lauffreudigen Hund geeignet. Auch der Besitzer muss nicht sportlich sein. Bei Prüfungen ist sein Bewegungsspielraum maximal vier Quadratmeter groß.

Der Hund muss einen weitläufigen Parcours, der Tunnel und Tore, aber keine Sprungelemente enthält, in seinem eigenen Tempo durchlaufen. "Wenn es schnell und präzise zugeht, sieht es natürlich toll aus, aber langsam und exakt ist auch in Ordnung", so Sabine Propp. "Wie immer ist aller Anfang nicht ganz so leicht, wie es die Videos im Internet vermitteln. Doch das Üben macht auch den Hundeführern und Hunden richtig Spaß", sagt die Trainerin.

Wer das 10.000 Quadratmeter große Gelände, das von der Kirche gepachtet wird, besuchen möchte, muss die derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Wegen der Corona-Pandemie konnten in den vergangenen Monaten auch keine Prüfungen stattfinden. Sabine Propp hofft, im Oktober zwei Turniere durchführen zu können. "Ob dann schon Zuschauer zugelassen sind, ist noch offen", sagte die Hundetrainerin, die seit 1984 "auf den Hund" gekommen ist. Damals suchte die Computer-Expertin einen Ausgleich zum anstrengenden Schreibtischjob. "Mein erster Hund kam aus dem Tierheim. Das war nicht einfach mit ihm. Deshalb bin ich zum Hundesportverein gegangen", erzählt sie, während ihre beiden anderen Hunde "Bassi" (ein Deutscher Schäferhund) und "Finette" (wie "Koralie" ein Berger-de Beauce) neben ihr im Gras liegen und auf ihr nächstes Kommando warten.

Der Verein, der nichts mit einer Hundeschule zu tun hat, hat nach eigenen Angaben etwa 30 Mitglieder und Platz in allen Gruppen für Neuaufnahmen. "Aber natürlich lernt der Hund bei uns auch das Benehmen und Gehorchen." Eine bestimmte Rasse oder Alter ist nicht vorgeschrieben. Wer zunächst das Vereinsleben und das Angebot ausprobieren möchte, kann einen "Schnuppertag" vereinbaren oder eine Karte für zehn Einheiten kaufen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.hsv-muehlenbeckerland.de.